Комисията по отбрана подкрепи на първо четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили

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В процес на разговори сме със САЩ самолетите ни F-16 да използват софтуерно оборудване, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в рамките на изслушването си в парламентарната ресорна комисия.

Стоянов отговори на въпрос на Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната" във връзка с неутрализирането на дронове. Министърът обясни, че България работи за придобиване на нови системи за откриване и унищожаване на безпилотни апарати, предаде БТА.

На въпрос от Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС за възможността България да получи допълнително европейско финансиране за отбрана чрез механизма SAFE министърът посочи, че срокът за кандидатстване е 30 ноември. Поискал съм определени финансови средства за закупуване на допълнително въоръжение, те обаче са заем, а не гарант и в тази връзка получих отрицателно становище от Министерството на финансите, каза Стоянов.

Той отбеляза, че продължават преговорите по вече предложените проекти, като е възможно някои от тях да не успеят да се реализират и средствата да бъдат насочени към придобиването на нови способности за противодействие на морски и въздушни дронове.

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Министърът посочи, че допълнителният ресурс в рамките на SAFE+ възлиза на 21,2 милиарда евро и добави, че срокът за използване на средствата за придобиване на въоръжение е до края на 2030 г., което създава допълнителни затруднения при планирането и изпълнението на проектите. Стоянов изрази очакване след Нова година да се проведе нов кръг от преговори за финансирането.

Комисията по отбрана подкрепи на първо четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили

Парламентарната комисия по отбрана подкрепи на първо четене законопроект за промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, внесен от Министерския съвет. "За" гласуваха осем депутати, "против" нямаше, а трима се въздържаха.

Законопроектът въвежда процедури за понижаване на степента на бойна готовност на въоръжените сили или на част от тях и създава правила за използване на оръжие срещу безпилотни летателни средства. Създават се ред и условия за понижаване на бойната и оперативна готовност на въоръжените сили при деескалация на степента на заплаха и/или след приключване на бойните действия, както и за обявяване на демобилизация, поради липсата на правна регламентация в тази област, посочва вносителят.

С промените се актуализират предвидените прагове за програмите и проектите за инвестиционни разходи за придобиване на отбранителни продукти, предвидените в административнонаказателните разпоредби на закона глоби, предвижда се и замяна на валутата от левовое в евро поради настъпилите инфлационни процеси, се посочва в мотивите на предложението.

Предвижда се още създаване на Военен съвет към началника на отбраната като съвещателен орган, чийто състав и дейност ще се определят със заповед на началника на отбраната. Въвежда се и нова длъжност "заместник постоянен секретар на отбраната", което да подпомага постоянния секретар на отбраната при осъществяване на правомощията му. Облекчава се редът за изпращане на български военнослужещи за участие в подготвителни срещи и учения в чужбина, когато те се провеждат без оръжие и военна техника. В тези случаи ще е необходимо само командироване, без допълнително разрешение, пише още в мотивите на законопроекта.

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