Военният министър обясни, че не е имал конфликт нито с бившия началник на отбраната, нито с бившия съветник на президента

1312 Снимка: БТА

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Военният министър Димитър Стоянов говорил с вицеадмирал Митко Петев да стане началник на отбраната, но той се пенсионирал, стана ясно на заседанието на парламентарната комисия по отбрана.

След като адмирал Емил Ефтимов подаде рапорта си, лично разговарях с вицеадмирал Митко Петев евентуално да застане начело на българската армия като началник на отбраната, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушването си в парламентарната ресорна комисия, предаде БТА.

Той отговори на въпрос на депутата Иван Димитров от "Прогресивна България" във връзка с оттеглянето на адмирал Емил Ефтимов от длъжността началник на отбраната и на вицеадмирал Митко Петев като съветник на президента по военната сигурност.

Подаването на рапорт за напускане на редовете на българската армия е личен избор, добави министърът. При напускането на вицеадмирал Петев стана ясно, че той се пенсионира от 18 декември.

Конфликт не съм имал нито с адмирал Ефтимов, нито с вицеадмирал Митко Петев, посочи Стоянов. Всяко лично решение следва да бъде уважавано и аз уважавам тяхното решение, допълни той.

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Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов подаде рапорт за освобождаване от военна служба на 30 септември, с тримесечно предизвестие. Мотиви не бяха посочени. В началото на ноември президентът Йотова издаде указ за неговото освобождаване.

Почти по същото време от "Дондуков" 2 си тръгна вицеадмирал Петев, който бе съветник по военната сигурност на държавния глава.

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