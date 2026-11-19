На полигона "Сливница" бяха показани нови способности за откриване и неутрализиране на безпилотни апарати. От службата обясниха неочакваното засичане с високата чувствителност на оборудването

3748 Снимка: БТА

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Антидрон система на служба "Военна полиция" засече птица вместо предвидения безпилотен апарат по време на демонстрация на ново оборудване на полигона "Сливница". Любопитният момент е възникнал при първия етап на изпитанието, съобщи "24 часа". От службата обясниха неочакваната реакция с високата чувствителност на системата.

Демонстрацията беше организирана от "Военна полиция" съвместно с американската технологична компания "Аксон" и представи възможности за откриване, наблюдение, противодействие и неутрализиране на безпилотни летателни апарати.

Службата вече е получила две от общо четири нови антидрон системи, които трябва да повишат защитата на военните формирования, личния състав и обектите на въоръжените сили.

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Системата ще позволи на "Военна полиция" по-ранно откриване на целите, добра ситуационна осведоменост и ще създаде условия за вземане на обосновани решения, каза директорът на службата полковник Християн Христов, предаде БТА.

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По думите му със способностите може да се противопоставим на съвременните заплахи. Той обясни, че през последните месеци службата е натоварена със задачи по осигуряване на сигурността на личния състав, военните формирования и обектите на видовете въоръжени сили.

На полигона Сливница Военната полиция прави демонстрация на анти-дрон система Снимка: БТА

Предприехме последователни и конкретни действия за придобиване и усвояване на съвременни технологии, които да доведат до този резултат, обясни той. По думите му стремежът на службата е да постави основата на съвременна, интегрирана и многослойна система за откриване, наблюдение, противодействие и неутрализиране на безпилотни летателни системи.

Имаме амбицията да превърнем технологическите предимства в реални оперативни способности. Придобиването на съвременна техника е инвестиция, но създаването на реални оперативни способности е наша отговорност, заяви още той.

Снимка: БТА

Възможностите на новата техника представи и о.з. бригаден генерал Христо Ганецовски. Той обясни, че системата е предназначена не само за откриване и разпознаване на въздушни цели, но и за определяне на местоположението на операторите, които ги управляват.

Той отбеляза, че всяка система за антидрон защита, както и системата за противовъздушна отбрана, се състои от три основни елемента: система от сензори, система за командване и управление и система за въздействие.

В облак са качени всички видове заплахи и независимо от това дали ги откриваме електронно или визуално, веднага получаваме отговор за протокола на тяхното управление. Впоследствие избираме и метода за въздействие по тях, посочи той.

На полигона Сливница Военната полиция прави демонстрация на анти-дрон система Снимка: БТА

Системата автоматично подава аларма при пресичане на зададената зона за контрол, изработва точните данни за корекция и насочване на пушките -заглушители, така че операторът няма нужда да вижда визуално целта, преди да започне въздействието по нея, което означава, че може да съдейства при задимяване или през нощта, обясни Ганецовски.

На полигона Сливница Военната полиция прави демонстрация на анти-дрон система Снимка: БТА

"Друг голям позитив на системата е, че може да локализира оператора на дрона, за което са закупени две полусистеми и при определена базова линия получаваме за всеки сигнал два ъгъла, от които може да се направи триангулация" каза още той.

На полигона Сливница Военната полиция прави демонстрация на анти-дрон система Снимка: БТА

По думите му системата дава многослойно въздействие по една и съща цел. На най-голямо разстояние от охранявания обект действа дронът прехващач, впоследствие електронния заглушител и на последната линия на защитата са гладкоцевните полуавтоматични пушки. Автоматично се изработва и доклад за действието на системата и може да бъде направен анализ, без да се намесва човешката грешка на дежурните длъжностни лица, обясни още той.

На демонстрацията присъстваха президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев.

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