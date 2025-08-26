Заместник-шефът на Военно-апелативната прокуратура Стоян Лазаров влиза в екипа на правосъдния министър Георги Георгиев и ще е трети негов заместник.

Това стана ясно на днешното извънредно заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на което беше разгледано заявлението на Лазаров да бъде освободен от поста поради несъвместимост.

Освобождаването му като заместник на военно-апелативния прокурор е по молба на премиера Росен Желязков, а кандидатурата му за заместник-министър на правосъдието е предложена от Георги Георгиев, титуляр на позицията.

Освобождаването на Лазаров от прокуратурата влиза в сила от датата на встъпването му като зам.-министър на правосъдието. Той стана заместник военно-апелативен прокурор през юли, а преди това беше заместник на военно-окръжния прокурор.

До момента пък министър Георги Георгиев имаше двама заместници - Спаска Кинчева и Михаела Мечкунова.

