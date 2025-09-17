След като президентът Румен Радев се ангажира да подаде сигнали за нередности във ВМЗ-Сопот по сведения на журналиста Станислав Цанов, от ръководството на оръжейния завод разпространиха своя позиция, в която опровергават твърдения, изказани в материал на ютубъра.

Президентът Радев

Във видеото източник със скрита самоличност, представен като бивш служител на завода, разказва за съмнителни договори, сексуални заплахи срещу работнички и схема за източване на печалба чрез посредници.

В понеделник, заедно с основни членове на екипа си, Радев прие на "Дондуков" 2 Цанов и бивши служители на ВМЗ и обяви, че на срещата били обсъдени журналистически разследвания, в които се изнасят данни за множество нарушения и злоупотреби в завода.

"Поднесената в клипа информация не отговаря на обективната истина. Маскираният интервюиран работник сам потърси контакт с ръководството на дружеството, за да поднесе извиненията си и да признае, че е бил подведен от информационните си източници", обявиха от ВМЗ.

Към момента средната брутна работна заплата в завода е 2430 лв., осигуряват се 200 лв. месечно ваучери за храна на всички работници и служители, които са 4950, съобщават от държавното дружество.

"Ръководството на "ВМЗ" ЕАД, гр. Сопот остро възразява поднесената невярна, тенденциозна и непроверена информация в цитирания видеоклип да бъде използвана за политически цели! Налице е риск от компрометиране не само на дружеството, но и на Република България като евроатлантически партньор", заявяват от дружеството.

Днес лидерът на ГЕРБ обвини президента, че иска да подплаши инвеститорите от "Райнметал", които планират съвместно производство с ВМЗ. "Всички опити на този партиен лидер, защото той се държи като такъв, а не като президент, е тази инвестиция да не стане", заяви Бойко Борисов.

Радев отвърна, че лично е уредил инвестицията, а отговорността да се осъществи е на изпълнителната власт. "Така че нямам никакво намерение да развалям нищо, но когато в президентската институция се получи сигнал, аз съм длъжен да реагирам", оправда се държавният глава.

