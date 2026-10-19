Истерици притискат кабинета да заяви, че дроновете били руски, каза още заместник министър-председателят

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Вълната от недоволство в големи държави от Западна Европа показва, че бъдещето на ЕС е под въпрос и България трябва да бъде готова за всякакви сценарии. Това каза вицепремиерът Иво Христов в сутрешния блок на БНТ.

На въпрос от водещата, как в качеството си на вицепремиер би коментирал дали протестите във Франция и "това нас касае ли ни", той отговори:

"Това ни грози пряко най-малкото защото бъдещето на Европейския съюз е под въпрос. Сигурни ли сме, че Евросъюзът ще оцелее в сегашния си вид вследствие на тези турбуленции, през които преминава в момента? Ние не трябва да си затваряме очите".

Иво Христов подчерта, че правителството не иска да излезем от Европа, но попита дали тя ще устои.

"Сигурни ли сме, че ако г-жа Льо Пен дойде на власт, тя ще остави Европа такава, каквато е? Сигурни ли сме какво ще стане на германските избори? Ако сме реалисти, България трябва да разглежда всички сценарии. България трябва да разглежда сценарий, при който няма да получава сегашното европейско финансиране. Трябва да разглежда сценарий на неконтролирана миграция, защото това също може да стане предвид нестабилността в Близкия изток. Ние трябва да строшим този идеологически калъп, в който е затворен българският политически дебат и всяко различно мнение бива дамгосвано", каза още вицепремиерът.

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Той коментира и атаките срещу плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

"Чакаме разследване. Едно е човек да коментира и да не носи политическа отговорност. Друго е да заяви официална позиция. Всички тези истерици, които притискат кабинета да заяви, че дроновете били руски без да е установено, те какво очакват? Да се задейства член пети?", заяви Христов, като допълни, че Европа няма да е печеливша от края на войната в Украйна.

"Някой може ли да каже, чии са дроновете? Ясно е, че логично е това да са руски дронове, предвид ударените кораби. Аз не мога да коментирам хипотези, които не са установени. Те трябва да бъдат установени. Впрочем, всички тези истерици, които притискат кабинета да заяви, че дроновете били руски без да е установено, те какво очакват? Да се задейства член пети? Сигурни ли са, че ще се задейства член пети, ако някой го поиска? И сигурни ли са, че член четвърти и член пети обслужват български и европейски интереси, според мен? Всички страни в НАТО се опасяват от задействането на член четвърти и член пети. Защото това е стъпка в ескалацията към война", каза още вицепремиерът.

Иво Христов обясни, че предложеният мораториум в Черно море означава да се спрат всякакви враждебни военни действия.

"Това няма да стане отведнъж, тъй като дори и да спрат атаките срещу кораби, които и Украйна и Русия извършват, то в Черно море плава неограничено количество мини, които ще трябва да бъдат деминирани следващите години. Има множество еко проблеми в следствие на потънали кораби, както и висок застрахователен риск, който също възпира доставчиците на транспортни услуги да плават в Черно море. Виждате колко проблеми са натрупани дори към този момент. Дори ако приемем, че войната спре от раз. Кой ще решава тези проблеми? Няма кой да дойде да деминира вместо нас", категоричен бе той.

Според него, политиците в България трябва да реалисти по отношение на войната в Украйна.

"Реализмът е - винаги против войната, никога за нейното ескалиране. Ние сме против това да се доставя въоръжение на Украйна, против това да се продължава касапницата и кръвопролитието. Това е единственият реалистичен курс. Против това България да бъде въвлечена в чужди геополитически сблъсъци. Против войната до победен край, която Румен Радев още навремето изобличи като несъстоятелна теза, която вече всички констатират към днешна дата", добави вицепремиерът Христов.

По думите му краят на конфликта няма да бъде благоприятен за Европа, тъй като според сводките Русия печели войната.

"Погледнете сводките. Те са достатъчно публични. Освен ако не четем коментарите на нашенските пропагандисти и графомани, в които всичко е розово, но това не е така", заключи Иво Христов.

По думите му благоприятният край на войната за Европа е нейното прекратяване.

"Да бъде прекратена час по-скоро. Нейното удължаване е все по-неблагоприятно за Европа, което вече наблюдаваме", заключи той.

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