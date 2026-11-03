Председателят на ПГ на ПБ съобщи, че вече са започнали разговори с ПП и ДБ за ВСС, но не за главния прокурор

880 Снимка: БТА

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В петък ще бъде представен бюджетът за следващата година, обяви в ефира на БНТ председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов.

Той напомни, че проектобюджетът за следващата година е изпратен на Европейската комисия на 15 октомври и че очаква да бъде представен в парламента до края на седмицата. "Ние в законовия срок изпратихме бюджета до Европейската комисия, където текат разговори и преговори. Доколкото ми е известно, бюджетът ще бъде представен този петък", каза той. Витанов отрече забавянето да е заради предизборната кампания. По думите му преговорите с Европейската комисия са продължили по-дълго от очакваното.

Председателят на парламентарната група посочи, че страната е в процедура по свръхдефицит.

"Трябва да ви кажа, че понеже сме част от еврозоната и сме в процедура по свръхдефицит от миналия юни... Но става дума за миналия бюджет, който, ако видите Евростат, ще установите, че е бил с 4,1% дефицит. Като добавите и авансовото надземане на печалбите на банките, като добавите и авансовото надземане на дивидентите на публичните компании, ще видите, че на практика бюджетът за 2025 година е с 4,8% дефицит", заяви Витанов.

По думите му ЕК настоява дефицитът да бъде намален, а това се отразява и на разговорите за отделните мерки в бюджета.

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"Целта на Европейската комисия е да намали този дефицит възможно най-много. Следователно дори неща, които ние предлагаме, като значително увеличаване прага за регистрация по ДДС от 50 на 70, те имат своите забележки, защото това означава по-малко постъпления в бюджета", каза той.

Витанов опроверга твърденията, че се подготвя поскъпване на електроенергията и парното. "Нито парното ще бъде вдигано до края на отоплителния сезон, нито тока, прощавайте. Да, цената на газа се вдига. Това е тенденция в цяла Европа. Но трябва да ви кажа, че тя е 40% по-ниска от TTF-а. Респективно - далеч по-конкурентоспособна, което ще подпомогне българските компании", каза той.

Той отрече да е имало привикване на ръководителя на регулатора, като подчерта, че това е независим регулатор. "Ако питате обаче той дали си говори с политически лидери или не само лидери, това е съвсем естествен процес. В крайна сметка тези резерви трябва да дойдат отнякъде. Трябва да бъдат компенсирани", каза Витанов. По думите му КЕВР вече е обявил, че няма да има увеличение на цените на електроенергията и топлоенергията до края на следващия отоплителен сезон - 30 юни 2027 г. На въпрос откъде ще дойдат средствата за покриване на разликата, Витанов посочи Фонд СЕС.

Лидерът на ПГ на ПБ коментира и процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Витанов заяви, че ПБ няма намерение да разпределя местата на квотен принцип, а ще търси подкрепа от партиите, които са заявявали позиция срещу статуквото в съдебната система. "Ще търсим възможно най-голям консенсус от тези партии, които се обявяваха срещу статуквото и срещу завладяната съдебна система", каза той.

Витанов съобщи, че вече са започнали разговори с представители на "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Първата стъпка е била изработването на правила за избора, след което партиите са обсъдили профила на кандидатите.

"Започнахме първо с избор за правила на ВСС, около които се обединиха всички политически партии. Следващото беше да очертаваме профила на кандидатите за членове на ВСС. Какви по-скоро да не бъдат, като очертаваме профила. Говорим, че не би трябвало политическата квота да има представители на следствието, на прокуратурата, върховни съдии, чиито роднини са част от съдебната система, за да може да минимизираме възможността върху тях да бъде влияно", обясни Витанов.

Витанов заяви, че "Прогресивна България" е готова да разглежда и кандидатите на политическите си опоненти.

"Ние сме най-отворени към компромис. Склонни сме да разглеждаме всеки един от кандидатите на политическите опоненти с цел постигане на максимално широко разбирателство. Тоест за нас няма свещени крави, не браним никого. Ако може да се обединим около име, би било просто повече от чудесно", каза председателят на парламентарната група.

Витанов беше категоричен, че изборът на нов главен прокурор не е част от настоящите разговори за ВСС. Според него първо трябва да бъде избран новият съвет, който да постави началото на съдебната реформа. "Това е процес. Нека караме стъпка по стъпка. На първо време това, което трябва да направим, е да изберем Висшия съдебен съвет, защото той е орган, който може да даде първа стъпка към така жадуваната съдебна реформа", заяви той. По думите му процедурата за избор на нов главен прокурор ще започне през пролетта, ако бъде избран нов ВСС.

Той отрече упреци, че след президентския вот "Прогресивна България" започва да преяжда с власт със спечелването и на президентския пост. Определи случилото се на вота като обичайно за политическия живот през последните десетилетия. "Стана нещо, което е обичайно през последните 35 години. Виждали сме го много пъти при избор на президент. Съвсем естествено - президент от една партия, която управлява. Четири примера мога да ви дам за предходните 35 години", заяви Витанов.

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