Срещата е била проведена на 27 октомври, твърди лидерът на ПГ на ПБ в студиото на Телевизия 7/8

5837 Снимка: БТА

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Кандидатът за президент Андрей Гюров, подкрепен от ПП и ДБ, се е срещал с лидера на ДПС Делян Пеевски на 27 октомври, твърди лидерът на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов. Той не уточни къде се е провела.

Гюров обаче категорично отрече и обвини депутата в лъжа.

"На официалната страница на "Прогресивна България" се разпространява лъжата, че съм се срещал с Пеевски. Стига вече отчаяни лъжи!", заяви във видео във "Фейсбук" Андрей Гюров.

Часове по-рано прозвуча твърдението на Витанов по време на интервю.

"Аз имам информация, че днес /б.р. - вторник, 27 октомври/ Гюров се е виждал с Пеевски", заяви Витанов в предаването на Крум Савов по Телевизия 7/8 във вторник вечерта. По думите му ясно ще си проличи за какво е била срещата по гласуването на избирателите в смесените региони на балотажа.

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Витанов направи сравнение с първия тур, като подчерта, че тогава в тези райони е имало почти нулева избирателна активност. По думите му там е имало забрана от страна на кметовете, защото са били в очакване на договаряне за втория тур.

"Ще видите на втория тур как ще има подозрително голямо гласуване в другата посока", добави той с прогноза, че гласовете на ДПС ще отидат за кандидата, зад когото застанаха ПП и ДБ.

"Ние няма да се договорим с "Ново начало", каза още Витанов за поведението на "Прогресивна България".

По думите му интересът на ГЕРБ е да се агитира за Гюров, който да стане президент и да се дестабилизира управлението. Според Витанов затова и още на първия тур е имало прелети гласове за Гюров от избиратели на ГЕРБ. Целта е кабинетът да падне и те да се върнат на власт, заключи лидерът на ПГ на ПБ.

Витанов прогнозира още, че ако Илияна Йотова не стане президент, изборът на нов ВСС ще бъде възпрепятстван. "Това ви го казвам като човек, който е вътре в процеса", обясни депутатът от "Прогресивна България".

"А, как ще се върне сглобката на власт? Ще ви кажа! Ако бъде избран Гюров, няма да има Висш съдебен съвет, изборът ще бъде торпилиран от "Продължаваме промяната". Това е стремеж да се върне сглобката и ако случайно падне правителството на Радев, по една или друга причина, те са готови пак да управляват заедно и съвместно!", твърди Витанов.

По думите му президентската институция и президентските избори ще бъдат използвани за плацдарм, за да бъде разказана следната история и да върви наративът, че това управление вече няма легитимация. "Тогава ще има един стремеж за неговото сваляне. Ще се опитат да го свалят, било то, чрез партийни протести или по друг начин", коментира Витанов.

"Що се касае до мира, аз мисля, че сред тях има хора буквално ястреби, които ангажираха страната ни много пряко във военния конфликт. Визирам споразумението, което беше подписано през март, без да бъде съгласувано", добави лидерът на ПГ на ПБ.

По-рано днес от ДБ обявиха на брифинг, че имат информация за готвен компромат от опонентите, който да срине емоционално техния кандидат Андрей Гюров, заяви Ивайло Мирчев.

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