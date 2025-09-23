"Ако сега решим, че трябва да бъде изолиран изцяло, това означава веднага нови избори", каза евродепутатът и член на ИБ на БСП

Евродепутатът от БСП и член на Националния съвет на партията Кристиан Вигенин хем се обяви за изолиране на Делян Пеевски от важни решения в сферата на икономиката, съдебната система и сигурността, хем призна, че без подкрепата на "ДПС - Ново начало" кабинетът "Желязков" пада и отиваме на избори. Според Вигенин трябва да се търси златната среда - ГЕРБ, БСП и ИТН да създадат система, която да не позволява външна намеса в делата на кабинета.

"Правителството не може да съществува без подкрепата на Пеевски. Виждате, че той продължава да е извън управлението, но се опитва да играе все по-голяма роля. Ако сега решим, че трябва да бъде изолиран изцяло Делян Пеевски, това означава веднага нови избори", призна Вигенин в интервю по бТВ .

Според него ситуацията у нас и по света прави по-безотговорно решение "да вървим към нови избори, отколкото да създадем система, в която подкрепата на НН не води до деформации в икономиката, съдебната система и сферата на сигурността".

"Очевидно кордонът не съществува. Това трябва да си го кажем открито", призна още социалистът по повод първоначалните заявки на БСП и ИТН, че гарантират с подписи "санитарния кордон" около Пеевски. Вигенин разкритикува и начина му на общуване с правителството, както и реакцията на премиера Росен Желязков да му отговори тутакси.

"Никой не може да нарежда на министрите, това е недопустимо", коментира той поискания в писмо от лидера на ДПС-НН отчет от кабинета за свършеното по кризата с безводието в страната.

"Видяхме едни резки писма до министър-председателя и бързия отговор на министър-председателя. Не може да има някой, който да нарежда на министрите. Министерският съвет е колективен орган, когато е в коалиция – би следвало важните теми да се обсъждат там. Естествено, политическите ръководства на партиите трябва да могат да взимат решения и да ги предлагат, но Министерският съвет е този, който взима решенията", коментира евродепутатът.

Според него, е недопустимо да се нарежда "от сенките" на министрите и тази порочна практика трябва да бъде пресечена.

В същото време смята, че никой от министрите социалисти не изпълнява нареждания на Пеевски.

"Не мисля, че нашите министри, (б.р. на БСП) не мисля, че те са хора, на които някой може да нарежда", смята той за членовете на кабинета от БСП.

Вигенин осъди опитите да се отнемат правомощия на президента при назначаването на шефовете на службите, определяйки предложените промени като "политизиране на сигурността" и "дългосрочен проблем за държавата". Той призна, че е разбрал за промените в закона постфактум и затова ще повдигне въпроса пред съпартийцие си на заседанието на Изпълнителното бюро.

"Отнемането на правомощията на президента - целият контрол да остане в парламента, политизирането на службите по този начин ще бъде тежък проблем за държавата. Не са били обмислени тези промени. Когато виждаш това предложение вече внесено, не остава друго, освен да кажеш какво мислиш", обясни несъгласието си с това, че БСП заедно с ГЕРБ и ИТН подкрепи подобни промени.

Бившият министър на външните работи коментира още Палестинският въпрос и ескалацията Русия - НАТО.

Вигенин напомни, че България е признала държавата Палестина още преди 1989 г. и никога не е отстъпвала от позицията за две държави – Израел и Палестина.

"За съжаление, Израел води систематична политика, която прави невъзможно създаването на Палестинска държава. Виждаме 60 хиляди убити, глад, деца без перспектива. Това е абсолютно недопустимо", подчерта той, като определи действията на правителството на Бенямин Нетаняху като целенасочени за блокиране на мирния процес.

Вигенин и изрази скептицизъм, че Европейският съюз може да наложи реални санкции заради липсата на единодушие и безусловната подкрепа на САЩ за Израел.

В контекста на зачестилите инциденти с нарушаване на въздушното пространство на страни от НАТО от руски самолети, Вигенин предупреди за необходимост от "внимателен отговор", за да не се стигне до директен сблъсък с Москва.

"Всеки такъв инцидент носи риск от голям конфликт между Русия и държава членка на НАТО. Това означава на практика Трета световна война", предупреди евродепутатът.

По думите му ЕС трябва да засили защитата си, включително с новата "стена от дронове" по източния фланг, но без да провокира излишно напрежение.

"Ние трябва да сме готови за тези заплахи. Светът става едно все по-несигурно място. Все по-често се оказва, че е важно да си силен, а не да си прав. Все по-често се нарушава международното право. Ние, като страна с ограничение в ресурсите, трябва да се опитаме да работим заедно с нашите партньори и да се опитаме да допринесем за нужната защита", заяви социалистът.

Вигенин коментира и информацията за руска намеса в изборите в Молдова, според него Кремъл не би си позволил подобни действия в страна, членка на ЕС и НАТО, но трябва да сме внимателни и да укрепим киберсигурността си.

