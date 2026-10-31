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Обстановката в Близкия изток, развитието на ситуацията в Газа и положението на Западния бряг осъдиха министърът на външните работи Велислава Петрова и посланикът на
в България Израел , съобщиха от Йосеф Леви Сфари . Министерството на външните работи
Двамата потвърдиха приятелските отношения между България и Израел, основани на историческите връзки и взаимното уважение между двата народа.
Министър Петрова подчерта необходимостта от устойчиво прекратяване на военните действия, безпрепятствен достъп до хуманитарна помощ и защита на цивилното население.
Тя потвърди подкрепата на България, в съответствие с позицията на Европейския съюз, за решение за две държави като основа за траен мир.
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Позицията на българското правителство е за деескалация и диалог по отношение на войната в Близкия изток, посочи вчера министър Петрова. Тя изрази надежда усилията за постигане на примирие да дадат резултат, предаде БТА.
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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.