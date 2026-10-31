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Обстановката в Близкия изток, развитието на ситуацията в Газа и положението на Западния бряг осъдиха министърът на външните работи Велислава Петрова и посланикът на Израел в България Йосеф Леви Сфари, съобщиха от Министерството на външните работи.

Кабинетът "Радев"

Двамата потвърдиха приятелските отношения между България и Израел, основани на историческите връзки и взаимното уважение между двата народа.

Министър Петрова подчерта необходимостта от устойчиво прекратяване на военните действия, безпрепятствен достъп до хуманитарна помощ и защита на цивилното население.

Тя потвърди подкрепата на България, в съответствие с позицията на Европейския съюз, за решение за две държави като основа за траен мир.

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Позицията на българското правителство е за деескалация и диалог по отношение на войната в Близкия изток, посочи вчера министър Петрова. Тя изрази надежда усилията за постигане на примирие да дадат резултат, предаде БТА.

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