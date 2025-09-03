Парламентът

"Няма да участваме в този цирк, ние сме за разпадане на това нелегитимно Народно събрание", каза от трибуната в пленарната зала Ивелин Михайлов, председател на парламентарната група на "Величие".

Избрано с най-фалшифицираните избори в България, това правителство е нелегитимно и води до унищожение на българския народ, заяви той. Ние сме изцяло против всяко решение на Народното събрание, всяко решение, което се приема, за да се замажат очите на хората и да се откраднат едни пари и от партии, които са уж управляващи, уж опозиция, но всъщност са в перфектна договорка, допълни Михайлов.

"Ситуацията в началото на новия парламентарен сезон ми прилича на ситуация от декември 1989 г., а действието се развива в Румъния, където диктаторът Чаушеску на 100% владее службите, полицията, армията, медиите, държавния апарат", каза още Михайлов. По думите му негова реч, в която той твърди, че всичко е наред и има работа за всички, се различава от мнението на обществото, а неговата участ беше трагична.

ГЕРБ: Който иска предсрочни избори, не е адекватен на реалността или обслужва егото си
Виж още ГЕРБ: Който иска предсрочни избори, не е адекватен на реалността или обслужва егото си

Михайлов избори проблеми, свързани с водоснабдяването, с животновъдството, с унищожени работни места. Според него в страната ни "цари своеволие, тоталитаризъм от страна на няколко човека, които са се взели за господари на страната, само защото държат част от службите, част от полицията и част от администрацията", цитира го БТА.

"Защо да се приемат закони, след като не се изпълняват? Защо Народното събрание да приема закон, след като съдът ще издаде постановление и изпълнителната власт няма да се съобрази с него? Какви закони правите, какво се случва?", попита Ивелин Михайлов.

По думите му гражданите знаят, "че в пленарната зала са се събрали хора, които в последните 15-16 години правят скъпо платено шоу без да има наистина такава добра актьорска игра".

Преди да вземе думата от парламентарната трибуна Ивелин Михайлов обяви, че "Величие" ще подкрепят вота на недоверие, за чието авторство още не са се разбрали ПП-ДБ, МЕЧ и АПС, които възнамеряват да го внасят.

ИЗБРАНО
Скалата може да бъде номиниран за "Оскар“ за новия си филм "Смазващата машина“ Лайф
Скалата може да бъде номиниран за "Оскар“ за новия си филм "Смазващата машина“
10076
"Късметлията" Джокович разочарова Ню Йорк за полуфинал с Алкарас Корнер
"Късметлията" Джокович разочарова Ню Йорк за полуфинал с Алкарас
10758
Нов рунд в спора за минималната заплата: Между "за" и "против" за 1213 лева Бизнес
Нов рунд в спора за минималната заплата: Между "за" и "против" за 1213 лева
6155
Китай се готви за война: Мощните оръжия, които видяхме днес IT
Китай се готви за война: Мощните оръжия, които видяхме днес
50672
Уди Алън за Тръмп: Той е много добър актьор Impressio
Уди Алън за Тръмп: Той е много добър актьор
1008
От гетото на Себу до глобалната сцена: Феноменът Budots URBN
От гетото на Себу до глобалната сцена: Феноменът Budots
1122
Австрия предлага високо качество на живот, но хората са неприветливи Trip
Австрия предлага високо качество на живот, но хората са неприветливи
3151
Най-голямата грешка, която всички правим, когато готвим с консервирани бобови култури Вкусотии
Най-голямата грешка, която всички правим, когато готвим с консервирани бобови култури
1688
Вечните страдалци. За тези четири зодиакални знака, Меркурий е ретрограден всеки ден Zodiac
Вечните страдалци. За тези четири зодиакални знака, Меркурий е ретрограден всеки ден
1215
Най-високите температури през септември у нас ще са между 31 и 36 градуса Времето
Най-високите температури през септември у нас ще са между 31 и 36 градуса
395