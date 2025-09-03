"Няма да участваме в този цирк, ние сме за разпадане на това нелегитимно Народно събрание", каза Ивелин Михайлов

407 Снимка: БТА

"Няма да участваме в този цирк, ние сме за разпадане на това нелегитимно Народно събрание", каза от трибуната в пленарната зала Ивелин Михайлов, председател на парламентарната група на "Величие".

Избрано с най-фалшифицираните избори в България, това правителство е нелегитимно и води до унищожение на българския народ, заяви той. Ние сме изцяло против всяко решение на Народното събрание, всяко решение, което се приема, за да се замажат очите на хората и да се откраднат едни пари и от партии, които са уж управляващи, уж опозиция, но всъщност са в перфектна договорка, допълни Михайлов.

"Ситуацията в началото на новия парламентарен сезон ми прилича на ситуация от декември 1989 г., а действието се развива в Румъния, където диктаторът Чаушеску на 100% владее службите, полицията, армията, медиите, държавния апарат", каза още Михайлов. По думите му негова реч, в която той твърди, че всичко е наред и има работа за всички, се различава от мнението на обществото, а неговата участ беше трагична.

Михайлов избори проблеми, свързани с водоснабдяването, с животновъдството, с унищожени работни места. Според него в страната ни "цари своеволие, тоталитаризъм от страна на няколко човека, които са се взели за господари на страната, само защото държат част от службите, част от полицията и част от администрацията", цитира го БТА.

"Защо да се приемат закони, след като не се изпълняват? Защо Народното събрание да приема закон, след като съдът ще издаде постановление и изпълнителната власт няма да се съобрази с него? Какви закони правите, какво се случва?", попита Ивелин Михайлов.

По думите му гражданите знаят, "че в пленарната зала са се събрали хора, които в последните 15-16 години правят скъпо платено шоу без да има наистина такава добра актьорска игра".

Преди да вземе думата от парламентарната трибуна Ивелин Михайлов обяви, че "Величие" ще подкрепят вота на недоверие, за чието авторство още не са се разбрали ПП-ДБ, МЕЧ и АПС, които възнамеряват да го внасят.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.