Вчерашното изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че вече не вижда партията си в настоящия вариант на управлението, е представление, за да се върне "на бял кон" като премиер, заяви депутатката от "Величие" Красимира Катинчарова на брифинг на кулоарите на парламента. Тя прогнозира, че председателят на Народното събрание Наталия Киселова ще бъде сменена, както Борисов поиска, но целта е външнополитически знак.

"Абсолютно наивно е да се смята, че Борисов е жертва в тази ситуация. Нашият политически анализ показва, че разиграва едно представление, в чийто край и щастлива развръзка той ще се върне като спасител, след която ще излезе като щастлив победител", заяви Катинчарова.

"Пеевски си купи Пазарджик и сега си поиска държавата", коментира тя изборите за общински съветници в неделя, спечелени от ДПС, на които ГЕРБ се класираха шести.

Според нея лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски ще нагнети напрежение, а "Борисов ще се върне на бял кон като министър-председател на републиката".

Катинчарова очаква много скоро Наталия Киселова ще бъде свалена от поста на председател на парламента, за да покажел Борисов пред външнополитическите си партньори, че владее ситуацията в България.

МЕЧ: Време е за оставка на правителството
"Борисов наистина режисира нещата. Той държи под контрол цялата политическа ситуация. Изборите в Пазарджик сложиха началото на тази политическа развръзка", каза още Красимира Катинчарова. 

Не забравяйте, че мандатът на президента Румен Радев приключва през ноември и той е предизвикан да реагира, добави тя.

