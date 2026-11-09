Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Зимата идва с аварии, управлението - с оправдания, се казва в прессъобщение на партия "Възраждане". В него се подчертава, че "хиляди семейства са оставени без отопление и сигурно електрозахранване" и "елементарни битови услуги се превръщат в лукс, а сметката за институционалното бездействие отново плащат гражданите."

"Токът и отоплението не са привилегия, а необходимост. Не може през XXI век българските семейства да се чудят дали утре ще имат топъл дом, работещ хладилник и електричество. Държавата и дружествата, които предоставят тези услуги, дължат на хората сигурност, качество и отговорност, а не поредното оправдание", изтъкват от "Възраждане".

"За пореден път българските граждани се оказват заложници на неработеща инфраструктура, безотговорно управление и институции, които не успяват да гарантират дори най-основните условия за нормален живот - ток и отопление", добавят от партията на Костадин Костадинов.

"В София поредните аварии на "Топлофикация" оставиха хиляди домакинства без парно и топла вода. Сред засегнатите бяха жилищни блокове, училища, детска градина, социален център и дори Спешното отделение на УМБАЛ "Св. Анна". Проблемите не са изолирани случаи, а поредно доказателство за тежкото състояние на топлопреносната мрежа и липсата на ефективно управление на общинското дружество.

Хиляди столичани стоят без парно и топла вода - някои още от лятото, други студуват от днес
Виж още Хиляди столичани стоят без парно и топла вода - някои още от лятото, други студуват от днес

Същевременно десетки семейства във вилната зона "Рамануша" край Сливен продължават да живеят с чести прекъсвания на електрозахранването, опасно ниско напрежение и повредени домакински уреди. Хората разказват, че понякога остават без ток с дни, а заради нестабилното напрежение са принудени многократно да подменят хладилници и други електроуреди. Въпреки подадените сигнали и дадените обещания за изграждане на ново съоръжение, проблемът продължава да чака решение", се казва в съобщението на "Възраждане".

Според партията "това не са просто аварии и неудобства - това са семейства, които не могат да отопляват домовете си, родители, които се тревожат за децата си, възрастни хора, болни и граждани, които плащат редовно сметките си, но не получават услугата, за която плащат".

"Особено тревожно е състоянието на "Топлофикация София", чиито задължения надхвърлят 1,3 млрд. евро. Вместо да бъде представен ясен и работещ план за оздравяване, на обществото се предлага концесията като неизбежно решение. В официална позиция "Възраждане" - София категорично се противопоставя на този подход. Не може едно общинско дружество да бъде доведено до тежко финансово и техническо състояние, а след това проблемите му да се използват като аргумент за прехвърляне на управлението му в частни ръце.

Необходима е независима проверка на управлението, смяна на ръководството, установяване на конкретните отговорности и публичен план за финансово и техническо оздравяване при запазване на общинския контрол", пише в документа.

Според "Възраждане" "електроразпределителните дружества трябва да носят реална отговорност за качеството и сигурността на електрозахранването, а обещаните ремонти да бъдат изпълнявани в конкретни срокове".

"Възраждане" настоява институциите и енергийните дружества да престанат да се оправдават с аварии, амортизирана инфраструктура и административни процедури. Гражданите не са длъжни да плащат за лошото управление, неизпълнените обещания и липсата на инвестиции.

Токът и отоплението не са привилегия, а необходимост. Не може през XXI век българските семейства да се чудят дали утре ще имат топъл дом, работещ хладилник и електричество. Държавата и дружествата, които предоставят тези услуги, дължат на хората сигурност, качество и отговорност, а не поредното оправдание", се казва в документа.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Милева Марич и Алберт Айнщайн: тя жертва себе си за него; той я предаде, опиянен от славата Лайф
Милева Марич и Алберт Айнщайн: тя жертва себе си за него; той я предаде, опиянен от славата
8765
"Червен" триумф: ЦСКА нокаутира "Левски" с 3 безответни гола и го свали от върха Корнер
"Червен" триумф: ЦСКА нокаутира "Левски" с 3 безответни гола и го свали от върха
18337
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР Бизнес
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР
33355
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна IT
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна
28273
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница Impressio
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница
3053
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео) Trip
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео)
18226
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка Zodiac
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка
912
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сняг Времето
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сня...
5068