Според партията вместо да бъде предоставен работещ план за "Топлофикация София", чиито задължения надхвърлят 1,3 млрд. евро, се предлага концесията като неизбежно решение

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Зимата идва с аварии, управлението - с оправдания, се казва в прессъобщение на партия "Възраждане". В него се подчертава, че "хиляди семейства са оставени без отопление и сигурно електрозахранване" и "елементарни битови услуги се превръщат в лукс, а сметката за институционалното бездействие отново плащат гражданите."

"Токът и отоплението не са привилегия, а необходимост. Не може през XXI век българските семейства да се чудят дали утре ще имат топъл дом, работещ хладилник и електричество. Държавата и дружествата, които предоставят тези услуги, дължат на хората сигурност, качество и отговорност, а не поредното оправдание", изтъкват от "Възраждане".

"За пореден път българските граждани се оказват заложници на неработеща инфраструктура, безотговорно управление и институции, които не успяват да гарантират дори най-основните условия за нормален живот - ток и отопление", добавят от партията на Костадин Костадинов.

"В София поредните аварии на "Топлофикация" оставиха хиляди домакинства без парно и топла вода. Сред засегнатите бяха жилищни блокове, училища, детска градина, социален център и дори Спешното отделение на УМБАЛ "Св. Анна". Проблемите не са изолирани случаи, а поредно доказателство за тежкото състояние на топлопреносната мрежа и липсата на ефективно управление на общинското дружество.

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Същевременно десетки семейства във вилната зона "Рамануша" край Сливен продължават да живеят с чести прекъсвания на електрозахранването, опасно ниско напрежение и повредени домакински уреди. Хората разказват, че понякога остават без ток с дни, а заради нестабилното напрежение са принудени многократно да подменят хладилници и други електроуреди. Въпреки подадените сигнали и дадените обещания за изграждане на ново съоръжение, проблемът продължава да чака решение", се казва в съобщението на "Възраждане".

Според партията "това не са просто аварии и неудобства - това са семейства, които не могат да отопляват домовете си, родители, които се тревожат за децата си, възрастни хора, болни и граждани, които плащат редовно сметките си, но не получават услугата, за която плащат".

"Особено тревожно е състоянието на "Топлофикация София", чиито задължения надхвърлят 1,3 млрд. евро. Вместо да бъде представен ясен и работещ план за оздравяване, на обществото се предлага концесията като неизбежно решение. В официална позиция "Възраждане" - София категорично се противопоставя на този подход. Не може едно общинско дружество да бъде доведено до тежко финансово и техническо състояние, а след това проблемите му да се използват като аргумент за прехвърляне на управлението му в частни ръце.

Необходима е независима проверка на управлението, смяна на ръководството, установяване на конкретните отговорности и публичен план за финансово и техническо оздравяване при запазване на общинския контрол", пише в документа.

Според "Възраждане" "електроразпределителните дружества трябва да носят реална отговорност за качеството и сигурността на електрозахранването, а обещаните ремонти да бъдат изпълнявани в конкретни срокове".

"Възраждане" настоява институциите и енергийните дружества да престанат да се оправдават с аварии, амортизирана инфраструктура и административни процедури. Гражданите не са длъжни да плащат за лошото управление, неизпълнените обещания и липсата на инвестиции.

Токът и отоплението не са привилегия, а необходимост. Не може през XXI век българските семейства да се чудят дали утре ще имат топъл дом, работещ хладилник и електричество. Държавата и дружествата, които предоставят тези услуги, дължат на хората сигурност, качество и отговорност, а не поредното оправдание", се казва в документа.

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