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Здравната система продължава стария модел, а българските граждани продължават да плащат цената на липсата на реални промени, коментираха от "Възраждане" внесените в парламента бюджетни закони за 2027 г.

"В бюджета на НЗОК няма никаква разлика спрямо управлението на ГЕРБ и ДПС", заяви народният представител от "Възраждане" Георги Георгиев в коментар по проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса, който бе приет на първо четене от парламентарната бюджетна комисия.

"Отново се увеличават средствата, без да се предвиждат реални реформи и промяна в здравната система. Всяка година в бюджета на Здравната каса се наливат още около 1 млрд. лева, но за българските граждани нищо не се променя. Доплащанията остават около 40% от общите разходи при средно европейско ниво от 20%."

Георгиев посочи, че се предвиждат още около 190 млн. евро за болнична помощ, но това няма да доведе до съществена промяна за пациентите и медицинските специалисти. "Трудът на лекарите и медицинските сестри продължава да не бъде адекватно остойностен, а възнагражденията им остават ниски."

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Той подчерта, че около 2 млрд. евро от задължителните здравноосигурителни вноски изтичат към частните болници. "Възраждане" няма нищо против частните болници да оцеляват на пазарен принцип, но средствата, събирани от държавата чрез задължителните здравноосигурителни вноски, трябва да отиват за държавните и общинските болници, за да се гарантират тяхното финансиране и достойното заплащане на медицинските кадри.

Коментирайки Държавното обществено осигуряване, Георгиев отбеляза, че разходите нарастват с около 1,3 млрд. евро, а държавното доплащане достига приблизително 500 млн. евро. Той настоя за промяна на пенсионния модел и връщане на втория пенсионен стълб към държавното обществено осигуряване. 1,3 милиона пенсионери живеят под прага на бедност, а предложената минимална работна заплата от 660 евро е с 30 евро по-ниска от сумата, която би се получила при стария механизъм.

"Възраждане" не само посочва проблемите в здравеопазването и пенсионната система, но предлага конкретни решения и мерки за тяхното преодоляване. Партията настоява за цялостна промяна на модела - така че публичните средства да работят в интерес на българските граждани, държавните и общинските болници да получават необходимото финансиране, а пенсионерите да имат достойни доходи. За всеки от тези проблеми "Възраждане" има разработени предложения, заложени в програмата "България 1400", посочиха депутатите от партията.

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