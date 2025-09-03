Депутатите от партията ще влизат в пленарната зала само, ако трябва да свалят кабинета или да защитят свой законопроект

"Възраждане" излизат от пленарната зала за месец, за да се срещат с хората в страната. Ще се връщат за участие в пленарни заседания само за вотове на недоверие или важни законодателни предложения, които са внесли самите те.

"От "Възраждане" ще отделим още един месец, за да бъдем сред нашия народ там, където ни е мястото. Ще се запознаем на място с реалните проблеми на хората, ще ги защитаваме с всички сили и средства пред местните дерибеи", каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в началото на есенната сесия на 51-ото Народно събрание.

"Присъствието на "Възраждане" сред народа ще е хиляди пъти по-полезно, отколкото сред народните представители, добави той. "В парламента ще бъдем за вотове на недоверие, както и ще защитаваме нашите законопроекти, ако по някакво чудо те бъдат внесени в дневния ред на нелегитимния парламент", посочи лидерът на "Възраждане".

Крайно време е парламентът да отиде при народа, заяви Костадинов. По думите му България няма много останало време за губене, ако не искаме да станем тихи свидетели на собственото ни убиване. Трябва да върнем вярата на българския народ в него самия, да го накараме да повярва в бъдещето си, добави лидерът на "Възраждане". "Ние от "Възраждане" друг народ нямаме, друга родина нямаме и друг идеал освен свободна, независима и обединена България нямаме.", заяви Костадинов, цитиран от БТА.

Според него българската продукция в магазините се е превърнала в екзотика. "Храната от български произход почти изчезна от пазара, а пътищата ни се превърнаха в предверие на ада, станахме водещ износител на талантливи деца, младежи и злато, а в замяна на всичко това се превърнахме във вносител номер една на боклук в Европейския съюз.", добави Костадинов.

По думите му родината ни, някога от райско кътче на Балканите, се е превърнала в държава ГЕРБ. България е страна на мечтите, защото в нея почти всеки мечтае да избяга от мутрите, окупирали властта, каза Костадинов. Той смята, че никой народ не е бил толкова тъпкан, мачкан, унижаван и измъчван от своите управляващи както българският.

Костадинов разказа, че поради здравословно усложнение на негов близък му се е наложило да потърси конкретно лекарство, което не е било налично в България. Осигурили му го от Франция, защото, по думите му, фармамафията прогонила фирмата производител. "На моя въпрос защо се случва всичко това, отговорът беше прост - лекарствата са скъпи и излиза по-евтино пациентите да умират, отколкото да се закупуват за тях от здравната каса", добави депутатът.

Депутатите от "Възраждане" са обиколили страната, за да направят карта на проблемите във водопреносната мрежа, каза лидерът на партията.

Костадинов заяви, че водната криза е толкова голяма, че заплашва догодина без вода да останат 300 000 души. По наши данни, извлечени от ВиК дружеството, 86% от водопреносната мрежа е за незабавна и пълна подмяна, 12% е за частичен ремонт и точно 2% в България имаме водопроводи в изрядно състояние, посочи Костадинов.

Неравенство в доходите рязко нараства, каза той. Благоденствието се стича непропорционално в ръцете на мутренски антибългарски елити, а обикновените хора страдат, каза още Костадинов.

