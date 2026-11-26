Според Цончо Ганев при избора на ВСС се е оказало, че премиерът е седнал на масата и е оглавил модела Борисов-Пеевски

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Има ли договорка вътрешният министър Иван Демерджиев да стане главен прокурор, питат от "Възраждане" премиера Румен Радев.

"С избора на ВСС въпросът с назначенията обаче тепърва предстои, кой ще избира новия главен прокурор - това е ключовият въпрос оттук нататък. Предстои да се избере и инспекторат към ВСС. Прави ли Румен Радев в момента договорки и затова ли даде толкова много гласове във ВСС на ПП и ДБ, за да го подкрепят за главен прокурор в лицето на Демерджиев", каза от парламентарната трибуна депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев.

В декларацията от името на парламентарната група той постави и следния въпрос: "Водени ли са вече конкретни разговори за продължаване на кадруването в съдебната система между ПП, ДБ и партията на Румен Радев - това са въпроси, които продължават да висят в обществото."

Според партията на Костадин Костадинов при избора на ВСС се е оказало, че Румен Радев е седнал на масата и е оглавил модела Борисов-Пеевски.

Миналия петък - на 20 ноември, Народното събрание избра 11-те членове на ВСС от парламентарната квота, но сред тях не беше кандидатът от "Възраждане" Цвета Рангелова. При гласуването тя получи 69 гласа "за", 58 "против" и 1 "въздържал се", което е далеч под необходимия праг от минимум 160 гласа за избор. Избрани бяха 7 кандидати, номинирани от "Прогресивна България" (ПБ) и 4 кандидати, номинирани от "Продължаваме промяната" (ПП) и "Демократична България" (ДБ). Затова от "Възраждане" обвиняват Радев в нова сглобка.

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"При избора на Висшия съдебен съвет (ВСС) се оказа, че Румен Радев просто седна на масата и оглави модела Борисов-Пеевски. Румен Радев дойде с няколко основни обещания, които не изпълнява, но основното от всичко беше, че ще изгони мутрите от властта. Накрая седна на една маса с тях и започна да кадрува с тях. Обеща, че ще разгради модела Борисов и Пеевски, а накрая част от избраните за ВСС са именно от този модел, министри на Борисов и част от модела Борисов-Пеевски. Румен Радев обеща да разгради модела Борисов и Пеевски, а при избора на ВСС направи сглобка с "Продължаваме промяната" (ПП) и "Демократична България" (ДБ) и за част от кандидатите добави към своя вот и тези на ГЕРБ и ДПС. Хората, които му повярваха в този момент, имат право да получат конкретни отговори и обяснения", заяви в декларацията от парламентарната трибуна Цончо Ганев.

И припомни: "Четирима от единадесетте избрани от парламента са кандидати, издигнати от ПП и ДБ. Сред тях обаче, забележете, и Веселин Вучков - бивш вътрешен министър от второто правителство на Бойко Борисов, каква изненада. Подкрепиха го ГЕРБ, ДПС и всички нови сглобкаджии".

Ганев обърна внимание на факта, че в новия ВСС са намерили място двама бивши министри от служебния кабинет на Гюров - Емил Дечев и Андрей Янкулов, припомняйки, че този служебен кабинет е бил остро критикуван от Радев, докато е бил президент.

"Как Румен Радев очаква хората да му повярват, когато допреди седмици говореше едно за политическите си опоненти, а при първия голям кадрови избор, след балотажа за президент, той вече взема решенията заедно с ПП и ДБ", продължи с въпросите към премиера Цончо Ганев.

"Има обаче един случай, който ние от "Възраждане" продължаваме да следим и искаме конкретни отговори, а не получаваме от правителството на Радев. Това е случаят "Петрохан". Искаме да знаем какви сигнали са получавали институциите, кой ще ги провери и какво е направил след това, ще бъдат ли изяснени всички обстоятелства и ако е имало пропуски, кой ще понесе отговорност за тях", каза още народният представител.

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