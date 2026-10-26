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Причината за срив в "Прогресивна България" и Румен Радев да изпадне в истерия с думата "сглобка" е, че той се опитва да лъже българските граждани, да казва сутринта едно, вечерта друго и да се надява, че те нямат памет. Така лидерът на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев коментира пред журналисти днешните думи на премиера.

По-рано през деня министър-председателят коментира, че тези избори за "сглобкаджиите" са битка за оцеляване на живот и смърт, след като участва в икономически форум.

Василев посъветва Румен Радев да не използва Министерския съвет като партийна централа, тъй като това е нарушение на Изборния кодекс, както и, преди да обвинява други в "сглобки", да погледне какво става в родното му село Славяново.

"Николай Балабанов, кмет на селото, избран от ГЕРБ, в момента е в структурите на "Прогресивна България" като координатор - "сглобка в родното село на Радев, може би затова той сънува "сглобки", коментира председателят на ПП.

По думите му на българските граждани им е омръзнало някой да ги плаши.

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"Скоро ще извадят и лошата ламя Спаска да ходи да обяснява колко е зле, защото Радев е абсолютно несъстоятелен като премиер, не може да защити сигурността на българските граждани", каза Василев.

Той припомни показните убийства напоследък и думи на премиера, че те ще продължат, както и, че били, защото олигархията се избивала. Въпросът ми е, човекът, който беше убит в събота (Слави Бинев - бел. на автора), който е подкрепял г-жа Йотова, близък приятел с вътрешния министър Иван Демерджиев, с когото е трябвало в деня на убийството да открият турнир по таеукондо, олигархия ли е?, попита Асен Василев.

Радев си позволи да плаши българските граждани с война, тя започна 2022 г., когато Русия нахлу в Украйна, продължи коментара си лидерът на ПП. Оттогава до това лято се смениха много правителство и не допуснахме в български териториални води, в изключителната ни икономическа зона да има потопени кораби, не допуснахме дронове, които да нарушават нашето въздушно пространство, изтъкна Василев.

Дойде Радев премиер с президент Йотова, "взеха да се въртят като пумпали, да излъчват сигнали на слабост и изведнъж дронове взеха да падат и кораби да бъдат потапяни. Така че войната я докараха Румен Радев и Илияна Йотова в България и, ако искат българските граждани да продължи война в България, да гласуват за Йотова. Ако искат страната ни да бъде защитена, трябва да гласуват за човек, който ще говори нормално с нашите съюзници, ще заеме твърда позиция", каза Василев.

Всички други приказки за мир, които чуваме, могат да ги запазят за световните конкурси за красота и "Мис Вселена", на които също искат мир. Въпросът е дали знаеш как да го постигнеш - нито Радев, нито Йотова знаят как да защитят българските граници и да постигнат мир, да ходят да се кандидатират за "Мис Вселена", добави лидерът на ПП.

Андрей Гюров направи най-важното - да поиска подкрепа от българските граждани, смятам, че не трябва да се правят сделки в партийни централи и по такъв начин да се избере президент на страната. Президентът трябва да бъде избран от българските граждани, отговори Василев на въпрос трябва ли Андрей Гюров да поиска подкрепа от партийни централа за балотажа..

Току-що разбрах, че тази седмица няма да има заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което означава, че ще бъде нарушен законът за публичните финанси и бюджетът няма да бъде внесен в парламента преди 31 октомври, съобщи още Асен Василев. Какво криете, г-н Радев, какво пише в този бюджет, че не искате да го покажете на българските граждани преди изборите идващата неделя, попита депутатът. Основните параметри са ясни, за пръв път сте заложили ясно в бюджет, че гражданите ще обеднеят, доходите им ще се увеличат по-малко от инфлацията, за какво ще похарчите парите, така че при това обедняване не можете да влезете в 3% дефицит, добави Асен Василев.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.