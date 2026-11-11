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Трансформацията на София в устойчив и зелен град е заложена в ясна рамка. Това заяви кметът на Столична община Васил Терзиев при откриването на третата конференция Green Cities are GREAT (Зелените градове са велики, бел. авт.), предава БТА. Организатор на събитието е Британско-българската търговска камара, а кметът е негов патрон. Конференцията се провежда в хотел "Хилтън София" (Hilton Sofia).

Столична община

Според кмета Терзиев, говорейки за зелени градове, става дума за начина на развитие на градската среда и това означава чист въздух, удобен транспорт, зелени пространства, енергийно ефективни сгради, устойчиво разходване на ресурсите и достъпни за всеки пространства.

"София има вече ясна рамка за всичко това," каза той.

Васил Терзиев посочи поетия ангажимент за намаляване на парниковите газове с 81 процента до 2030 година и участията на града в мисията на ЕК за 100 климатично неутрални и интелигентни града и в програмата "Дишащи градове" (Breathe Cities) на "Клийн Еър Фънд" (Clean Air Fund), "Блумбърг Филантропис" (Bloomberg Philanthropies) и Световната здравна организация (СЗО).

Като ключови области за изпълнение на целите той изтъкна инвестициите в градската мобилност. Според него предстои "мобилизирането" на 650 млн. евро за развитие на градската инфраструктура и обществен транспорт. Той изтъкна инвестициите в разширяването на столичното метро с изграждането на шест нови метростанции, предстоящото начало по изграждането на нови две и планираната работа по приобщаването на Студентски град към Метрополитена, която може да започне през 2027 година.

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По думите му това е част от по-широката трансформация на начина на придвижване в града, като 60 процента от обществения транспорт е модернизиран с превозни средства с нулеви емисии.

Кметът на СО посочи още и инвестициите за разширяване на велосипедните алеи и в достъпни за всеки обществени пространства.

Конференцията тази година разкрива опита на Ливърпул в прилагането на устойчиви и зелени политики в управлението на градската среда. В предходните две години беше споделен опит на Лондон и на Манчестър.

Форумът започна с едноминутно мълчание в памет на жертвите на катастрофите на автомагистрала "Тракия" на 10 ноември.

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