"Няма прошка, когато спреш схема на хора, които не са свикнали общият интерес да е по-силен от техния личен. Или си поискаш обратно терен, който принадлежи на града. Трудната част на управлението е не само да знаеш какво трябва да се направи, а и да имаш гръбнак да отстоиш интереса на гражданите.
Поздравявам Благомир Коцев, че има смелостта да назове по име хората, които стоят зад този натиск. Знае какво има срещу себе си и не се отказва да прави правилното нещо.
Вярвам, че справедливостта отново ще надделее."
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Решението на ОИК за отстраняването на кмета бе взето с гласове от всички политически цветове, което предизвика бурна реакция от лидерите им в София.
"Мафията отвръща на удара!", заявиха от ПП, политическата партия, която издигна Коцев за кмет. А от ГЕРБ поискаха оставките на техните представители в ОИК, гласували за махането на Коцев.