Трудната част на управлението е не само да знаеш какво трябва да се направи, а и да имаш гръбнак да отстоиш интереса на гражданите, написа във Фейсбук столичният кмет

125 Снимка: Фейсбук профил на Васил Терзиев

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Кметът на София Васил Терзиев изрази подкрепа за Благомир Коцев, след като на 23 ноември Общинската избирателна комисия във Варна прекрати предсрочно пълномощията му като кмет. Комисията се позова на отсъствието му от работа през период, в който той е бил задържан.

В публикация в социалните мрежи Терзиев написа:

"Няма прошка, когато спреш схема на хора, които не са свикнали общият интерес да е по-силен от техния личен. Или си поискаш обратно терен, който принадлежи на града. Трудната част на управлението е не само да знаеш какво трябва да се направи, а и да имаш гръбнак да отстоиш интереса на гражданите.

Поздравявам Благомир Коцев, че има смелостта да назове по име хората, които стоят зад този натиск. Знае какво има срещу себе си и не се отказва да прави правилното нещо.

Вярвам, че справедливостта отново ще надделее."

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Решението на ОИК за отстраняването на кмета бе взето с гласове от всички политически цветове, което предизвика бурна реакция от лидерите им в София.

"Мафията отвръща на удара!", заявиха от ПП, политическата партия, която издигна Коцев за кмет. А от ГЕРБ поискаха оставките на техните представители в ОИК, гласували за махането на Коцев.

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