Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Черноморски хъб за сигурност ще бъде обособен във Варна и Констанца, каза външният министър на България Велислава Петрова, която посети Висшето военноморско училище заедно с министъра на външните работи на Франция Жан-Ноел Баро.

Русия - Украйна

Черноморският хъб за сигурност е част от стратегическия европейски подход за сигурност в Черно море, допълни Петрова. Тя припомни, че в началото на мандата на настоящите управляващи по темата е договорено партньорство с Румъния на равни условия, с фокус върху хибридните и киберзаплахите, както и опазването на околната среда.

"Сега се фокусираме върху техническата част, как да бъде обособен този хъб във Военноморското училище във Варна, като е видно, че техническата основа я има, както и нужният опит", допълни Петрова. По думите ѝ трябва да се разшири инфраструктурно базата и да се намери начинът, по който ще се ползва цялата информация, която ще се събира.

ВВМУ ще играе ключова роля, те са партньорите, с които ще работим на местно ниво, каза още министърът и изтъкна, че много важна е и подкрепата на Франция, както и на европейско ниво, за адекватното финансиране на тази инициатива.

Последните седмици бяха изключително интензивни и видяхме в Черно море поредица от атаки над търговски кораби, които ясно показаха, че то все по-активно се превръща в част от военните действия, допълни Петрова. Тя изтъкна, че морето е ключово не само за нашия регион, а и за Европа и други територии, чиято продоволствена стабилност зависи от търговията през него. България реагира много отговорно и бързо, както за евакуацията на моряците, така и по линия на координацията на действия със своите съюзници по линия на НАТО и Европейския съюз, посочи още Петрова.

Тя акцентира върху необходимостта от приемането на мораториум срещу атаките над търговски кораби в Черно море. По думите ѝ е нужно да се работи усилено това да се случи, както на регионално, така и на ниво Европейски съюз и НАТО, а Франция е една от държавите, която активно полага усилия в тази посока.

Товарен кораб, ударен от дрон, се преобърна до румънските териториални води
Виж още Товарен кораб, ударен от дрон, се преобърна до румънските териториални води

Петрова акцентира и върху двустранното сътрудничество между България и Франция, като посочи, че двете страни са установили стратегически отношения още през 2008 г. Сега на това партньорство ще бъде даден нов импулс с подписването на пътна карта - практическият елемент, който показва посоката, към която отношенията ще се развиват и начинът, по който ще се адаптират към съвременните реалности, допълни Петрова. Тя уточни, че партньорството между двете държави е в различни области и обхватът му се увеличава, като през последните години са добавени отбранителната сфера, изкуственият интелект, космическите технологии.

Военноморското училище във Варна
Военноморското училище във Варна Снимка: БТА

Министър Жан-Ноел Баро посочи, че през последните седмици е станало видно, че агресията на Русия в Украйна се разширява. Той подчерта, че атаките срещу търговски кораби са станали много близо до териториалните води на България, от тях е засегната и Румъния. Моето послание е за подкрепа и солидарност от името на Франция, но също така и от името на Европа, допълни Баро и уточни, че тази подкрепа е словесна, но намира израз и в конкретни действия.

Български моряци спасили 9 души от поразения кораб KHORYV в Черно море (видео)
Виж още Български моряци спасили 9 души от поразения кораб KHORYV в Черно море (видео)

Той също се спря на подписването на пътната карта към стратегическото партньорство между България и Франция, като допълни, че страната му ще окаже подкрепа и за създаването на бъдещата платформа за морска сигурност, която ще се реализира във Варна и Констанца. Това е проект на ЕС, който свидетелства за неговото намерение да защитава източния си фланг срещу хибридните атаки, подчерта френският министър. Според него единственият отговор на ускорената агресия на Русия е точно солидарността в рамките на Европа, не всеки да се оправя сам, а винаги всички заедно.

Ние трябва да останем спокойни, но на много твърда позиция и да продължим нашата стратегия, която следваме повече от четири години, каза още Баро. Той изтъкна, че подкрепата за Украйна - военна, финансова и енергийна, и натискът върху Русия трябва да продължат. Министърът припомни, че вече се подготвя 22 пакет от санкции срещу Русия и посочи, че трябва да се води активна борба и с дезинформацията по темата. Баро се спря и върху нуждата от подготовка на мира, като изтъкна, че част от това е приемането на мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море. Той допълни, че тази идея е коментирана и на последната международна среща в Истанбул, в която са участвали осем страни от Близкия изток.

Партньорските служби се качиха на поразения кораб "Chelsea 3”
Виж още Партньорските служби се качиха на поразения кораб "Chelsea 3”

Целият свят би могъл да извлече полза от подписването на такъв мораториум и особено държавите от Близкия изток и Африка, които имат нужда от достъп до украинското и руското зърно, за да се изхранват, изтъкна френският министър. Според него от такъв документ ще имат полза също и Русия, и Украйна. Това е причината, поради която президентът Зеленски показва, че е отворен към такъв тип мораториум, но към настоящия момент Русия е страната, която блокира всякакви инициативи от този вид, каза още Баро.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Когато свободата изисква да се отречеш от себе си. Алтеа Лазай за ролята си в “Остайница” Лайф
Когато свободата изисква да се отречеш от себе си. Алтеа Лазай за ролята си в “Остайница”
3566
Русия се завърна официално в международния футбол с 11:0 Корнер
Русия се завърна официално в международния футбол с 11:0
28454
Тръмп отмени 50-процентните мита върху част от канадските стоки Бизнес
Тръмп отмени 50-процентните мита върху част от канадските стоки
1716
6 нови функции на първия сгъваем iPhone, които могат да променят начина, по който използваме телефоните си IT
6 нови функции на първия сгъваем iPhone, които могат да променят начина, по който използваме телефон...
5347
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му във Великобритания Impressio
Оригиналният Мечо Пух ще остане в Нюйоркската публична библиотека въпреки призивите за връщането му ...
2169
Краят на света е на 13 ноември? URBN
Краят на света е на 13 ноември?
1542
Мартин Захариев пред Dir.bg: Забихме карфица на картата, сега трябва да "продадем" историята си Trip
Мартин Захариев пред Dir.bg: Забихме карфица на картата, сега трябва да "продадем" историята си
17267
Мързелива баница с праз и сирене: Хрупкава отгоре, сочна отвътре и без редене на кори Вкусотии
Мързелива баница с праз и сирене: Хрупкава отгоре, сочна отвътре и без редене на кори
2985