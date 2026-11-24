Общинският съвет одобри 350 000 евро за идейния проект, против бяха само четирима общинари от ДБ, а Коцев смята, че това е повод за отстраняването му

4422 Снимка: Фейсбук профил на Стела Николова, депутат от ДБ

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Общинският съвет във Варна одобри 350 000 евро за проектиране на автомобилен тунел под Морската градина, който стига чак до плажа. Намерението е така да се отведе трафикът, като тунелът ще свързва бул. "Княз Борис I" с крайбрежната алея. Съоръжението ще е дълго 380 метра с двулентов път.

Решението на вчерашното заседание породи напрежение и бе взето на фона на отстраняването на варненския кмет Благомир Коцев от ОИК. Самият кмет свърза прекратяването на пълномощията му именно с отказа да подкрепи изграждането на тунел под Морската градина към крайбрежната алея и продажбата на три общински имота.

По думите му предложението за тунела е внесено от "Алтернатива на гражданите", а продажбата на имотите е поискана от "Български глас". Преди гласуването Коцев е оттеглил двете предложения от дневния ред. "Осуетяването на тези искания, които са в остър разрез с очакванията на варненци, е директната, но не единствена причина за днешното решение на ОИК", коментира отстраненият градоначалник.

"Против" намерението за автомобилен тунел под Морската градина са гласували само четирима общински съветници и те са от "Демократична България", съобщи във "Фейсбук" народната представителка от едноименната политическа група Стела Николова.

"Алтернатива НА гражданите предложи и точката мина с гласовете на ВъZраждане, Герб и дънки за 350 000 евро за идеен проект за тунел под Морската градина. Общински съвет-Варна, срам и позор!", възмути се депутатката от ДБ в поста си в социалната мрежа.

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"Гласувалите общински съветници против тунела на ТИМ са Михаил Луков, Евгений Станимиров, Мария Ангелова и Стелиян Севастиянов, всички от "Демократична България". Само четирима. Да знаете, варненци!", допълва още Николова.

Решението на Общинския съвет във Варна да отпусне 340 хиляди евро за идеен проект на тунел под Морската градина крие сериозен риск да доведе до унищожаване на парка, предупреди в ефира на Радио Варна адвокат Калин Ангелов, съпредседател на "Зелено движение". По думите на Ангелов документи, придобити по закона за достъп до обществена информация, те доказват, че дигите и алеята са изградени през 80-те години като геозащитно съоръжение и паркова зона, а не като улица, но оригиналната строителна документация е изчезнала.

Юристът посочи, че в Министерството на регионалното развитие и благоустройството никога не е постъпвал проект за изграждане на улица в този район, а вече направените кръгови движения са прокарани без правно основание под предлог за "реконструкция" на алеята.

Той обърна внимание и на факта, че планираната подземна връзка изобщо не фигурира в проекта за новия Генерален план за организация на движението на Варна. Ангелов посочи, че по данни на "Геозащита" пътната настилка не е разчетена за автомобилен трафик.

Според Ангелов, поетапното изграждане на пътни елементи, без обществено обсъждане и обяснение, цели да вкара автомобилния трафик в крайбрежната зона и да я превърне в част от градската пътна мрежа. Макар да уточни, че на този етап не може да каже категорично дали самият проект за тунел е юридически допустим, адвокатът предупреди, че по-голямата опасност от това общината да плати 340 хиляди евро за неизпълним проект е той реално да бъде осъществен под предлог за "реконструкция" и да унищожи парка.

По думите му отговорността сега е изцяло в ръцете на общинските съветници, които трябва да решат дали работят в интерес на своите избиратели, или на други кръгове.

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