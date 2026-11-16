Назначението на Николай Милков трябва да бъде утвърдено с указ на президента Илияна Йотова

3108 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Бившият служебен министър на външните работи Николай Милков е номиниран за нов посланик на България в САЩ, съобщиха от МВнР пред "Нова телевизия". Назначението му трябва да бъде утвърдено с указ на президента Илияна Йотова.

Милков беше в двата служебни кабинета с премиер настоящия финансов министър Гълъб Донев от 2 август 2022 г. до 3 май 2023 г.

Той е бивш посланик на България в Румъния, Канада и Франция, бил е генерален консул на страната ни в Ню Йорк, постоянен представител към ЮНЕСКО в Париж и в Северноатлантическия съвет към НАТО със седалище в Брюксел.

Николай Милков е роден на 10 декември 1957 г. в София. Завършил е Френската гимназия в София, а висшето си образование получава в Департамента по Международни отношения на УНСС. Професионалното си развитие започва в научната сфера, а през 1991 г. му е присъдена научната степен доктор за дисертация в сферата на международните отношения и най-новата история.

В държавната администрация започва работа през 1992 г., като първоначално заема различни длъжности на цивилен служител в Министерството на отбраната. След това преминава на работа в Министерството на външните работи, но през 2010 г. след конкурс се завръща в Министерството на отбраната като постоянен секретар.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

В МВнР е на работа от 1997 г.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.