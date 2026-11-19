Дъглас Холдър има опит като член на Камарата на представителите, консултант, лобист и брокер на недвижими имоти

3865 Стопкадър от изслушването в Сената

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Комисията по външни отношения в Сената на САЩ одобри с 13 гласа "за" срещу 8 "против" Дъглас Холдър за извънреден и пълномощен посланик в Република България.

За да стане назначението му факт, остава гласуване в Сената.

В изслушването му пред комисията в началото на месеца Холдър очерта сигурността, енергетиката, новите технологии и стратегическите суровини като основни направления за разширяване на двустранните отношения.

Той отбеляза усилията на българската страна в колективната отбрана, след като през 2025 г. бяха заделени над 2% от БВП за военни разходи. Според него бъдещото сътрудничество ще бъде насочено към изпълнение на поетите съюзнически ангажименти до 2035 г. (за достигане до 5 на от БВП, бел. ред.) В отговор на въпрос относно заявеното от премиера Румен Радев намерение за ограничаване на военната подкрепа за Украйна, кандидатът обяви готовност да проведе разговори с българския кабинет за необходимостта от запазване на тази помощ.

В икономическата сфера Холдър акцентира върху насърчаването на американския износ и привличането на български инвестиции в САЩ с цел разкриване на работни места. Приоритетни области за търговско партньорство според него са енергийната независимост, защитата на критичната инфраструктура, изкуственият интелект и доставките на суровини от стратегическо значение. По време на заседанието бяха поставени и въпроси за върховенството на правото, като кандидатът определи прозрачността, отчетността и противодействието на корупцията като основа за институционално доверие между двете държави.

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59-годишният Дъглас Холдър е завършил политически науки в университета в щата Тенеси. Бил е член на Камарата на представителите от Флорида от Републиканската партия в продължение на осем години. Има дългогодишен опит и в частния бизнес в консултантска и лобистка компания в партньорство с друг бивш член на Камарата на представителите и собствена брокерска агенция за недвижими имоти.

Президентът Доналд Тръмп издигна номинацията му в началото на юни.

В момента дипломатическата мисия на САЩ в София се ръководи от временно управляващия Х. Мартин Макдауъл, след като предишният постоянен посланик Кенет Мертен напусна поста през януари 2025 г. след смяната на администрацията във Вашингтон.

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