Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще инициира дебат относно забраната за използване на социални мрежи от деца под 15 години. Това съобщи той пред журналисти в Силистра.

По думите му въпросът е особено важен, тъй като има достатъчно доказателства за вредното влияние, което социалните мрежи оказват върху децата.

Преди седмица премиерката на Дания Метте Фредериксен обяви, че правителството ще предложи забрана на някои социални мрежи за деца и младежи под 15-годишна възраст."Мобилните телефони и социалните мрежи отнемат детството на нашите деца", подчерта премиерката, като посочи, че 60 % от датските момчета на възраст от 11 до 19 години предпочитат да останат у дома, вместо да излизат с приятели в свободното си време всяка седмица.

В света Австралия стана една от първите страни, регулиращи използването на социалните мрежи, след като в края на миналата година парламентът ѝ прие закон, забраняващ социалните мрежи като "Тикток", "Екс", "Фейсбук" и "Инстаграм" за лица под 16-годишна възраст.

През юни Гърция пък предложи да се определи възраст за цифрово пълнолетие в целия ЕС, под която децата няма да могат да имат достъп до социалните мрежи без родителско съгласие.

Албания забранява ТикТок за една година заради убийството на тийнейджър
Красимир Вълчев коментира и нуждата от промени в Националното външно оценяване. Според него то трябва да включва повече отворени задачи с практическа насоченост.

"Сигналът, който даваме към учителите и учениците, е да усвоят основните знания с разбиране. Един от основните проблеми в нашата образователна система е, че учениците заучават материала само за изпита. За да се изградят трайни знания и умения, учителите трябва да имат време за упражнения и задачи, но поради твърде амбициозните програми това често не е възможно. Понякога е по-добре учениците да знаят по-малко, но да го разбират, да могат да свързват знанията си и да изградят здрава основа за бъдещи умения", обясни министърът.

Той подчерта, че е особено важно децата, за които българският език не е майчин, да постъпват в детските градини възможно най-рано. Според него учениците в смесени райони показват по-слаби резултати и по други предмети заради недостатъчното разбиране на езика. Вълчев апелира към кметовете да положат усилия повече деца да бъдат обхванати в предучилищното образование.

"Колкото повече време едно дете прекара в среда, в която се говори български език, толкова по-високи са резултатите му в първи клас и толкова по-малко дефицити ще има в следващите години. Децата, които не посещават детска градина, не могат да се включат пълноценно по всички предмети и да учат български на когнитивно ниво, преди да са го овладели на комуникативно", каза Вълчев.

