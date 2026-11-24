Велин Жеков отхвърли твърденията за натиск върху комисията, решението е подкрепено от представители на всички партии и коалиции в комисията

4121 Снимка: Скрийншот от видео на БТА

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След оповестяването на решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) за прекратяване на пълномощията на кмета на Варна Благомир Коцев срещу членове на комисията са отправяни откровени заплахи, каза пред журналисти нейният председател Велин Жеков. По думите му самият той също е получил заплахи. Подобно нещо е абсолютно недопустимо, каза още Жеков, цитиран от БТА.

Изявлението му идва, след като по-рано днес Благомир Коцев също съобщи, че е получавал лични заплахи, и обяви, че ще сезира прокуратурата. Коцев заяви още, че разполага с информация за оказван натиск върху членове на ОИК преди гласуването за прекратяване на пълномощията му.

Председателят на комисията заяви, че избирателните комисии не се поддават на опити за влияние, и подчерта, че решението е подкрепено от представители на всички партии и коалиции в ОИК

Сигнали с искания за прекратяване на пълномощията на кмета постъпват в ОИК - Варна още от есента на 2023 г., обясни Жеков. По думите му четири или пет от тях не са били уважени.

С решение № 386 на ОИК за прекратяване на пълномощията на кмета са свързани пет сигнала. Първите два са от началото на ноември 2025 г. За да бъдат разгледани, има процедура по събиране на доказателства. След това се дава възможност на човека, срещу когото са, да направи възражение. Преди една година ОИК е направила точно това, каза Жеков. Той уточни, че са събрани доказателства от Община Варна, заверени преписи от заповеди от Общинския съвет, след това е дадена възможност на Коцев в тридневен срок да направи възражение.

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След известно време комисията вече трябваше да заседава по същество по сигналите, когато постъпиха нови, каза Жеков. Първоначално ОИК гласува всички да се разглеждат заедно. Постъпват обаче и предложения сигналите да бъдат разделени и да се гледат поотделно. Тогава ОИК прие да се гледат заедно, допълни Жеков.

Преди 10 дни обаче въпросът отново е поставен на дневен ред. На вчерашното заседание на комисията първо е гласувано предложението сигналите да бъдат разделени и ОИК да се произнесе по първите два от миналата година, по които има приключила преписка, събрани доказателства, получено възражение.

Жеков уточни, че предложенията за решение са били две. Едното - че не се откриват нарушения от страна на кмета, е получило шест гласа подкрепа и не е прието. Второто - че има основания да се прецени наличие на нарушения, е подкрепено от 20 от общо 27-те члена на ОИК. От вчерашното заседание един от членовете на комисията липсваше и той е от квотата на ГЕРБ, каза още Жеков. Той отново каза, че решението е подкрепено от представители на всички представени партии и коалиции в комисията.

Жеков припомни още, че преди около две години в ОИК бяха внесени жалби срещу двама от районните кметове. Тогава също имаше много бурна обществена реакция, но ОИК аргументира своите решения за прекратяването на техния мандат и те бяха потвърдени и от Административния съд във Варна и от Върховния административен съд, каза председателят на ОИК. Той допълни, че няма как да гадае как ще се произнесат магистратите по настоящото решение на комисията. Жеков обаче подчерта, че ОИК е обсъдила внимателно абсолютно всички аргументи и документи, и членовете ѝ са преценили, че това е правилното решение.

Жеков допълни, че решението на комисията вече е на сайта ѝ. Когато адвокатите на кмета подадат жалба, тя незабавно ще бъде изпратена в Административния съд.

Жеков отхвърли и твърденията, че ОИК умишлено не е информирала кмета за заседанието си и какво ще разглежда. По думите на председателя дневният ред е качен на сайта преди дни и в него ясно е посочено какво ще се разглежда.

Председателят на комисията каза, че, ако преди ОИК е можела да дава един вид мълчалив отказ, сега - след промени в законодателството, всеки, подал сигнал, може да сезира съда, че комисията не изпълнява задълженията си да се произнесе. В тези случаи съдът задължава ОИК да вземе решение, което не мисля, че за един административен орган е много добър атестат, допълни Жеков.

За постъпилите през тази година сигнали той коментира, че в тях има още искания, включително ОИК да потърси още доказателства от Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите. На вчерашното заседание комисията е решила да не изисква допълнителни доказателства от НАП, допълни Жеков. Неговата лична позиция е, че процедурно скоро комисията би трябвало да има заседание и по тези сигнали.

На въпрос дали е оказван натиск върху ОИК да гласува за отстраняването на Благомир Коцев от поста му Жеков отговори, че през последите 15 години ОИК и РИК са взели хиляди решения, включително и такива, от които все някой е недоволен, но комисиите не са се поддавали на повлияване.

Във връзка с политическите реакции в страната Жеков каза, че политическите пристрастия и събирането на факти и обстоятелства са две различни неща.

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