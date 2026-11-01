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Няма ток на територията на община Сливница, всички машини работят на батерии, съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Иванка Андреева. Тя допълни, че се очаква екипите на електроразпределителното дружество да отстранят проблема около 8:00 часа.
В останалите общини в Софийска област изборният ден започна нормално и спокойно и всички машини са сработили, каза Андреева.
Тя посочи, че има неявили се членове на секционни избирателни комисии (СИК) - в 7 СИК в Златица и в 23 СИК в Ихтиман. Председателят на 6 СИК в Божурище е закъснял.
Общо 190 472 жители на Софийска област ще гласуват в 407 секции на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент.
Денят в няколко минути
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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
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