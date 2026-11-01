Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова: За силна България в силна Европа
Очаквам да продължим съвместната ни работа, заяви председателят на ЕК
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Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори.
Президентски избори 2026
Във всички паралелни преброявания на социолозите настоящият държавен глава Илияна Йотова води на претендента Андрей Гюров, като разликата варира между 18 и 19%.
"Поздравления за Илияна Йотова за победата ѝ на президентските избори. Очаквам да продължим съвместната ни работа - от сигурността и отбраната, до нашата конкурентоспособност и енергийна независимост. За силна България в силна Европа", написа Фон дер Лайен в официалния си профил в "Екс".
В първото си обръщение след края на изборния ден кандидатът за президент и действащ държавен глава Илияна Йотова благодари на избирателите за доверието и на "Прогресивна България" за подкрепата.
"Уважаеми господин Радев, без вас нямаше да се справим. В последните дни пълна мобилизация. В нито един момент не се разколебахте в подкрепата си към мен", обърна се Йотова към министър-председателя.
Congratulations to @IlianaIotova on her victory in the presidential elections. From security and defence to our competitiveness and energy independence, I look forward to continuing our joint work. For a strong Bulgaria in a strong Europe.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 1, 2026