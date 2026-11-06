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Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига на посещение в България идната седмица. Посещението й е част от Черноморската обиколка заради ударите по търговски кораби край бреговете на България и Румъния.

Черно море под прицел

Тя ще посети Варна във вторник, където ще се срещне с премиера Румен Радев и ще посети Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров". Това съобщи говорител на комисията на пресконференция при представянето на седмичната програма на Фон дер Лайен.

Фон дер Лайен анонсира посещение в България още по време на програмната си реч в ЕП при откриването на новия политически сезон , докато очертаваше приоритетите на ЕК за следващата година. "Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България", каза тя тогава по повод инициативата за Средния коридор с Азия и посочи, че ще домакинстваме форума напролет.

Заради ескалацията от войната в Черно море обаче председателката на ЕК идва у нас предсрочно. По думите на говорителя Фон дер Лайен ще бъде на мисия в района на Черноморския басейн, като програмата й ще започне в понеделник с пътуване до Букурещ, информира БТА.

В Румъния председателката на ЕК ще разговаря с румънския президент Никушор Дан и премиера Лука Никулеску. В сряда Фон дер Лайен ще участва в конференция за изменението на климата, организирана от ООН в Турция.

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Още в средата на октомври, след ударените с дронове първи два плавателни съда в близост до нашите брегове, Фон дер Лайен осъди атаките и изрази подкрепата на Брюксел към България и Румъния, а премиерът Румен Радев поиска от председателя на ЕК и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте общи усилия за спиране на ударите срещу търговски кораби в Черно море.

Заради войната в Украйна през следващия програмен период 9 държави може да получат допълнителна финансова подкрепа от ЕС заради загубите, които търпят. Компенсацията, която България ще поиска заради атаките на търговски кораби в изключителната икономическа зона на страната ни в Черно море, е в размер на 2 милиарда евро.

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Делегация от евродепутати също преди дни посети Варна с посланието, че Европа е единна и страната ни не е сама. Позицията на ЕС е, че сигурността в Черно море не е просто регионален въпрос, а засяга европейската сигурност и стабилността на общото ни бъдеще.

Страната ни вече призова за мораториум върху бойните действия в Черноморския басейн, където ескалацията се покачи с разрастването на войната между Русия и Украйна, а пет търговски кораба бяха ударени и част от тях потопени в изключителната икономическа зона на България. 

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