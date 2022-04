Съобщението на "Газпром", че едностранно спира доставката на газ до клиенти в Европа, е поредният опит на Русия да използва газа като инструмент за изнудване. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в официално изявление, след като снощи стана ясно, че руският енергиен гигант спира доставките на синьо гориво за България и Полша.

Според нея решението на "Газпром" е неоправдано и неприемливо и още веднъж показва ненадеждността на Русия като доставчик на газ.

"ЕС е подготвен за този сценарий, Брюксел е в тесен контакт с всички държави-членки. Работи се, за да се осигурят алтернативни доставки и възможно най-добри нива на резервите в целия ЕС. Държавите-членки въведоха планове за извънредни ситуации точно за такъв сценарий и ние работихме с тях в координация и солидарност, категорична е фон дер Лайен.

В момента в Брюксел се провежда заседание на координационната група по газ. Очаква се ЕК да представи координиран отговор. Председателят на ЕК заявява още, че ще продължи работата с международни партньори за осигуряване на алтернативни потоци. Самата тя обещава да работи лично с европейски и световни лидери, за да гарантира сигурността на енергийните доставки в Европа.

Европейците могат да вярват, че сме обединени и в пълна солидарност с държавите-членки, засегнати от това ново предизвикателство. Европейците могат да разчитат на нашата пълна подкрепа, казва още фон дер Лайен.

Gazprom's announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.



We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.



Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted.