"Възраждане": Ще продължат до момента, в който се избере главен прокурор

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Днес Народното събрание изпълни своето конституционно правомощие - избра 11 членове от парламентарната квота в състава на ВСС, заяви председателят на парламента Михаела Доцова на брифинг след гласуването.

"Това е едно от основните конституционни правомощия на Народното събрание. И вие знаете, че през последните години, поради различни причини, Народните събрания не инициираха такива процедури или тези, които бяха инициирани, не успяваха да стигнат до своя край. Сега действащият състав на Висшия съдебен съвет е извън конституционно установения мандат и един от основните приоритети, които бяха заложени в работата на 52-рото Народно събрание, беше именно стартирането и провеждането на процедурата за избор на членове от парламентарната квота в състава на Висшия съдебен съвет", посочи Доцова.

Тя изтъкна, че за първи път в процедурата е имало възможност неправителствени организации, научната общност и граждани да правят предложения и номинации за такива кандидати.

"Това, което се случи днес, е изключително важно за възстановяване на доверието в държавността и институциите на България. Първо се възстановява доверието в Народното събрание, защото се вижда, че НС с воля и желание и след провеждане на необходимите дискусии може и осъществява своите конституционни правомощия. Това е и знак за връщане на доверието на обществото към съдебната власт, защото очакванията в новия състав на ВСС са високи от страна на обществото", каза още председателят на НС.

Тя подчерта, че очакванията са да се работи прозрачно, публично и в съответствие със закона.

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"Няма сглобка", заяви председателят на правната комисия Янка Тянкова от ПБ. Тя обясни, че има проведени преговори в рамките на този процес на избор на парламентарната квота с останалите групи.

"Мога да кажа, че тези преговори се водеха на принципна основа, не бяха по ъглите, не бяха по тъмните кьошета на залите", каза Тянкова.

"Относно това кои кандидати подкрепихме и кои не подкрепихме - естествено, когато има преговори и трябва да се стигне до общо решение, всеки един трябва да даде една крачка назад. Е, всяка една от тези политически партии, които внесоха кандидатури, направиха по една крачка назад", обясни Тянкова.

Янка Тянкова изрази надежда усилията им да доведат до това никой да няма влияние върху работата на следващия състав на ВСС.

Признавам майсторството на управляващите на "Прогресивна България" да си уловят като голям рибар две рибки - не златни - "Продължаваме промяната" и "Демократична България", да си ги сложат в аквариум, коментира лидерът на ДПС Делян Пеевски.

С голяма стръв ги уловиха, четири бройки им дадоха, каза Пеевски. Опозиция вече нямат в тяхно лице, има сглобка, на площадите вече няма за какво да излизат, прогнозира той.

Снимка: БТА

"Изпълнихме нашето обещание, с което участвахме на предизборната кампания за 52-ото Народно събрание, да бъде избран Висш съдебен съвет, без участието на Борисов и Пеевски. Вярваме, че с този избор парламентът премахва една огромна бариера пред необходимостта от случването на действителна и сериозна съдебна реформа, която да възстанови доверието на обществото в правосъдието и всички ние да получим така нужната справедливост", каза Надежда Йорданова от ДБ.

Тя посочи, че управляващите са дали ясен знак, че отчитат съществуващите проблеми в прокуратурата и там трябва да бъдат предприети реформи.

"За разлика от отиващия си ВСС, в настоящия никой няма да действа на принципа "Ти си го избра", коментира и Божидар Божанов по повод избора на нов главен прокурор. По думите му целта на този избор, в който са участвали, е била най-накрая да бъде изпълнена Конституцията и никой да не може от "други сгради" да решава кой да бъде главен прокурор, кой да е председател на ДАНС и т.н.

Снимка: БТА

След четири години и два месеца закъснение Народното събрание избра 11-те членове на ВСС, напомни Велислав Величков от "Продължаваме промяната" на брифинг.

Той благодари на гражданските и съсловните организации, които са предложили кандидати. Величков изтъкна, че по инициатива на ПП и ДБ бяха изискани кадровите досиета на всички кандидати. При оценката на тези от тях, които са магистрати, депутатите са проследили командированията им, евентуалните дисциплинарни наказания и данните за проблеми с постановени от тях актове.

Според Величков това е най-подробната проверка на кандидати за ВСС в демократичната история на България. Той подчерта, че сегашният парламент е успял за няколко месеца да събере необходимото мнозинство от две трети, след като предишни парламенти са отлагали избора. По думите му на 21 ноември предстои следователите да изберат своя представител в Прокурорската колегия.

Величков напомни реакциите на настоящия състав на ВСС на данните за търговия с влияние и поръчкови дела и посочи, че мнозинството в него е отказало да разследва мрежите за паралелно правосъдие.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов подчерта, че зад избора на членове на ВСС от парламентарната квота стоят договорености между "Прогресивна България", "Продължаваме промяната" и "Демократична България", а ГЕРБ и ДПС са съдействали за избора.

Снимка: БТА

"Това са хора, които са избрани не заради своите професионални качества, а заради това, че са послушни натискачи на копчета. И те ще правят това, което им кажат техните господари", заяви Костадинов.

Той пресметна, че "Прогресивна България" е "подарила" на ПП и ДБ 40% от местата в парламентарната квота на ВСС и определи това представителство като несъразмерно с политическата тежест на двете формации.

"Тази сглобка ще продължи и до момента, в който се избере главен прокурор. Кой е той - не можем да кажем, макар че имаме своите обосновани предположения. Той ще бъде избран с абсолютно същата безпринципна и нечистоплътна политическа схема, на която станахме свидетели днес", заяви Костадинов. Той добави, че очаква подобни договорености и при избора на Инспектората към ВСС.

Според лидера на "Възраждане" управляващите ще платят най-високата политическа цена за вота. Той прогнозира, че скоро социологическите агенции ще отчетат срив в подкрепата за "Прогресивна България", а при предсрочни избори формацията ще се бори за влизане в парламента.

Костадинов благодари на кандидатката на "Възраждане" Цвета Рангелова и ѝ се извини, че е станала неволен участник в политическа борба. Освен нейната кандидатура партията е подкрепила още три, след като е преценила професионалните качества на кандидатите.

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