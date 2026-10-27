Бившият главен секретар на МВР отправи три въпроса към шефа на БТА

12366 Колаж: Dir.bg

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Претендентите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров се очаква да участват в дебат на 29 октомври, четвъртък, от 21 часа по БНТ. Информацията беше потвърдена за БНР, "Дневник" и "24 часа" от представители на двата щаба след среща в националната телевизия за уточняване на регламента.

Обществената медия обаче все още не е оповестила дискусията.

"Каня госпожа Йотова на открит, честен и цивилизован дебат за това как ще използваме нашите правомощия и как ще действаме тогава, когато България е изправена пред труден избор", каза вчера Гюров пред журналисти в предизборния си щаб.

По думите му тези избори няма да бъдат решени в партийните централи. "Благодаря на всеки български гражданин, който упражни правото си на вот. На тези, които ни подкрепиха, но и на тези които направиха различен избор. България е една и не трябва да се делим на наши и ваши. Това огромно доверие ни задължава да продължим битката за нова посока на България", добави Гюров.

"Не е време за потупване по рамото. Следващата седмица България отново трябва да избира. Вярвам, че на страната ѝ трябва активен президент, който може да обяснява решенията и който обединява българските граждани, а не ги разделя", допълни той след обявяването на финалните резултати от първия тур.

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Предстои доуточняване на регламента, както и дали в него ще се включат и кандидатите за вицепрезиденти Кирил Вълчев и Георги Кандев, допълни Националното радио.

Кандев пък заяви днес, че е готов да участва в дебат с Кирил Вълчев "на всяко предложено от него място и по всяко време". Преди това обаче бившият главен секретар на МВР поиска "ясни отговори на три въпроса, свързани с личната отговорност, независимостта от заеманата държавна длъжност и помилванията на осъдени наркотрафиканти", обявиха от щаба му.

"Г-н Вълчев, баща ми и службата са ме научили, че мъжеството не се мери с гръмки приказки пред медиите, а с достойните постъпки пред собствената ни съвест", заяви Кандев във видеообръщението си.

Той подчерта, че приема поканата за дебат, но настоя разговорът да започне с конкретните решения и действия, за които двамата кандидати са готови да носят лична отговорност.

"Готов съм да се явя на дебат с вас където и когато кажете, но за да имат смисъл думите ни в дебата, нека първо измерим достойните постъпки", обърна се Кандев към Кирил Вълчев.

Кандидатът за вицепрезидент постави три въпроса:

Ще напуснете ли БТА, така както аз напуснах МВР след 30 години служба, за да покажа на хората, че няма да запазя единия пост, докато искам доверието им за друг?

Ще помилвате ли наркотрафиканти така, както ги помилва г-жа Йотова?

Ще признаете ли, че помилванията на наркотрафиканти са петно за президентската институция?

Кандев посочи, че доверието не се печели с публични декларации, а с решенията, които човек взема, и с готовността му да отговаря за тях.

"Мъжеството не се дава с акт за раждане, г-н Вълчев. То е нещо, което човек гради всеки ден с изборите, които прави, с решенията, които взима, и с отговорите, които дава", заяви той.

"Докато аз не получа отговори на тези въпроси, смятам, че дебатът между нас е напълно безсмислен", заключи Георги Кандев.

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