Уговарят дебат между Йотова и Гюров в четвъртък, Кандев постави условия на Вълчев
Бившият главен секретар на МВР отправи три въпроса към шефа на БТА
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Претендентите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров се очаква да участват в дебат на 29 октомври, четвъртък, от 21 часа по БНТ. Информацията беше потвърдена за БНР, "Дневник" и "24 часа" от представители на двата щаба след среща в националната телевизия за уточняване на регламента.
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Обществената медия обаче все още не е оповестила дискусията.
"Каня госпожа Йотова на открит, честен и цивилизован дебат за това как ще използваме нашите правомощия и как ще действаме тогава, когато България е изправена пред труден избор", каза вчера Гюров пред журналисти в предизборния си щаб.
По думите му тези избори няма да бъдат решени в партийните централи. "Благодаря на всеки български гражданин, който упражни правото си на вот. На тези, които ни подкрепиха, но и на тези които направиха различен избор. България е една и не трябва да се делим на наши и ваши. Това огромно доверие ни задължава да продължим битката за нова посока на България", добави Гюров.
"Не е време за потупване по рамото. Следващата седмица България отново трябва да избира. Вярвам, че на страната ѝ трябва активен президент, който може да обяснява решенията и който обединява българските граждани, а не ги разделя", допълни той след обявяването на финалните резултати от първия тур.
Предстои доуточняване на регламента, както и дали в него ще се включат и кандидатите за вицепрезиденти Кирил Вълчев и Георги Кандев, допълни Националното радио.
Кандев пък заяви днес, че е готов да участва в дебат с Кирил Вълчев "на всяко предложено от него място и по всяко време". Преди това обаче бившият главен секретар на МВР поиска "ясни отговори на три въпроса, свързани с личната отговорност, независимостта от заеманата държавна длъжност и помилванията на осъдени наркотрафиканти", обявиха от щаба му.
"Г-н Вълчев, баща ми и службата са ме научили, че мъжеството не се мери с гръмки приказки пред медиите, а с достойните постъпки пред собствената ни съвест", заяви Кандев във видеообръщението си.
Той подчерта, че приема поканата за дебат, но настоя разговорът да започне с конкретните решения и действия, за които двамата кандидати са готови да носят лична отговорност.
"Готов съм да се явя на дебат с вас където и когато кажете, но за да имат смисъл думите ни в дебата, нека първо измерим достойните постъпки", обърна се Кандев към Кирил Вълчев.
Кандидатът за вицепрезидент постави три въпроса:
- Ще напуснете ли БТА, така както аз напуснах МВР след 30 години служба, за да покажа на хората, че няма да запазя единия пост, докато искам доверието им за друг?
- Ще помилвате ли наркотрафиканти така, както ги помилва г-жа Йотова?
- Ще признаете ли, че помилванията на наркотрафиканти са петно за президентската институция?
Кандев посочи, че доверието не се печели с публични декларации, а с решенията, които човек взема, и с готовността му да отговаря за тях.
"Мъжеството не се дава с акт за раждане, г-н Вълчев. То е нещо, което човек гради всеки ден с изборите, които прави, с решенията, които взима, и с отговорите, които дава", заяви той.
"Докато аз не получа отговори на тези въпроси, смятам, че дебатът между нас е напълно безсмислен", заключи Георги Кандев.