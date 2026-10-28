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Турският министър на отбраната Яшар Гюлер заяви на тристранната среща в София между България, Румъния и Турция, посветена на сигурността и отбраната в Черноморския регион, че безопасността на корабоплаването и морските зони на черноморските държави са червени линии, които не бива да бъдат прекрачвани от Русия и Украйна. Той подчерта, че Турция, България и Румъния разполагат с капацитет да вземат необходимите мерки, но според него трябва да бъдат избегнати стъпки, които биха покачили напрежението в региона.

Черно море под прицел

"Нямаме никакви пропуски по отношение на мерките, които трябва да бъдат взети като страна в региона. Турските, българските и румънските въоръжени сили притежават капацитета да вземат всички необходими мерки. Само че е важно да вземем предвид и ситуацията, в която се намираме. Изключително е важно чрез внимателни дипломатически ходове да избегнем стъпки и подход, които ще увеличат напрежението и опасността в региона и да взимаме разумни решения на тактическо и стратегическо равнище", заяви Яшар Гюлер след срещата в София, цитиран от БТА.

Турският министър подчерта, че от първия ден на войната Турция подкрепя териториалната цялост и суверенитета на Украйна, но в същото време се стреми да държи отворени каналите за преговори и дипломация с Русия. Той смята, че този подход на Турция е предотвратил разрастването на кризата.

Гюлер отбеляза още, че от началото на войната страната му прилага стриктно Споразумението от Монтрьо за контрол на корабоплаването през проливите в Черно море. Според него това е предотвратило разпространяването на войната между Русия и Украйна в по-голяма зона и е успяло да задържи влиянието ѝ над Черно море на най-ниски нива. В същото време Яшар Гюлер заяви, че Турция изразява безпокойство от нарастването на нападенията над търговски кораби.

"Вярвам, че заедно с нашите приятели и съюзници от България и Румъния, с нашата решителна позиция и на един глас, е важно да напомним и на двете воюващи страни, че търговските маршрути и морските пространства на черноморските държави са червена линия, която не трябва да бъде прекрачвана", заяви Яшар Гюлер.

Той увери, че Турция ще продължи да допринася за засилването на мира и стабилността в региона. Яшар Гюлер припомни, че за да предотвратят риска от мините във водата, България, Турция и Румъния създадоха противоминна група в рамките на НАТО в Черно море и подчерта, че и другите държави могат да допринесат за дейността ѝ без кораби.

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"От друга страна смятаме, че е важно и опазването на инфраструктура под водата наред с предотвратяването на риска от мините. В тази връзка на 7 юли 2026 г., по време на срещата на върха на НАТО, подписахме и анекс към споразумението", каза още Яшар Гюлер.

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