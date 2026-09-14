Недоволните от кадровите решения на телевизията настояват промените в програмната схема да минават през обществено допитване

34023 Снимка: Булфото

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Протестиращи се събраха пред сградата на Българската национална телевизия, защото са несъгласни със свалянето от ефир на единия водещ на предаването "История.BG" Георги Ангелов, което, според обновената програма, остава само с един титуляр.

Протестът е организиран в социалната мрежа по инициатива на Илиян Василев, бивш посланик в Русия по времето на правителството на Иван Костов. Демонстрацията предшестваше нов епизод на предаването, което тази вечер вече води Андрей Захариев. Сред протестиращите бяха и учителят по история от НГДЕК Александър Стоянов, Арман Бабикян и Калин Янакиев.

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"Аз Георги Ангелов не го познавах. Запознахме се по телефона след като изразих възмущение. И тъй като днес след броени минути отново ще има издание на "История.BG", затова реших да поканя хората, които най-често са в кадър в "История.BG", да покажем заедно защо е важно българските граждани да бъдат запознати с нефризирана от силните на деня история.", коментира Илиян Василев, цитиран от БНТ.

Василев изтъкна, че предаването се излъчва от 12 години и изпълнява обществена функция, като представя различни теми от българската история и дава възможност на специалисти да изразяват своите позиции. Според него в учебниците не присъстват достатъчно теми от българската история, което създава възможност за политически и идеологически интерпретации.

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Снимка: БТА

Протестиращите, сред които бяха забелязани също бившият шеф на АЕЦ "Козлодуй" Георги Касчиев, настояват всички предстоящи промени в програмната схема на обществената телевизия да се случват след обществено допитване.

Снимка: Булфото

Анна Яковлева, дългогодишен продуцент на "История.БГ", заяви пред демонстрантите, че е "прекалено наранена" от случилото се с Георги Ангелов. По думите й той е изключително добър журналист и е доказал, че е такъв с това, че е водил три предавания на обществената телевизия едновременно. По думите й свалянето му от ефир не е свързано с качеството на работата му, цитира я БТА.

Сред ораторите на протестния митинг имаше и такива, които са били редовни гости на водещия. Според историка Александър Стоянов случващото се около отстраняването на Георги Ангелов е част от по-широк спор за представянето и интерпретацията на българската история

"Тук не е Москва" и викове "Позор" се чуваше по мегафона, а с падането на вечерта недоволните от кадровите решения на телевизията се доближиха още повече до входа на сградата, но пред тях имаше кордон от полицаи.

Снимка: Булфото

Настояването на протестиращите те да определят кой да води предаванията е, че БНТ не е държавна, а обществена телевизия и хората имат думата.

Темата е в медиите и социалните мрежи вече повече от седмица, след като 66-годишният Ангелов сам оповести във "Фейсбук", че е свален като водещ и редактор на предаването. Преводачът и дългогодишен телевизионен водещ беше защитен в политически изказвания от ПП и ДБ, които обвиниха управляващите в политически натиск и кадруване в БНТ.

Снимка: БТА

От своя страна премиерът Румен Радев заяви, че ПБ не се меси по никакъв начин в решенията на БНТ.

Учителят от НГДЕК Александър Стоянов Снимка: БТА

"Няма никаква политическа намеса в работата на Българската национална телевизия, поне от страна на управляващите. Ако някой друг си позволява да се меси, това е за негова сметка. Всяко ново ръководство на БНТ има правото да реорганизира своите програми, както това се е правело досега.", категоричен беше министър-председателят.

С позиция по скандала излезе и обществената медия.

Арман Бабикян Снимка: БТА

"Управителният съвет на БНТ категорично отхвърля всеки опит професионалното програмно решение да бъде превръщано в политически казус. Управителният съвет на БНТ уважава правото на всеки гражданин да изразява мнение за програмите на обществената телевизия.

Снимка: Булфото

Съществува обаче ясна граница между правото на мнение и критика и политическият натиск за промяна на конкретно програмно или кадрово решение на независима обществена медия. В позицията се допълва още, че принципът на независимостта на обществената медия е залегнал не само в българското медийно законодателство, но и в Европейския акт за свобода на медиите", посочиха от медията.

Снимка: Булфото

Стана ясно още, че миналата сряда БНТ е предложила на Ангелов е предложено да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на обществената телевизия.

Снимка: БТА

БНТ беше защитена и от СБЖ.

Снимка: Булфото

"Тези дни обществената БНТ е под безпрецедентен политически натиск заради законно взето решение в съответната нейна дирекция за програмно обновяване в телевизията. В тези рамки е предприета кадрова промяна в едно от предаванията. Свалянето от екран на един от водещите породи остри реакции от партийни лидери плюс петиция, подписка и свикване на протест", заяви председателят на съюза Снежана Тодорова.

По думите ѝ "подобно демонстриране колко безценен е този водещ за дадени политически сили само показва, че те го имат за "свой", а това е в разрез с изискването на Етичния кодекс на работниците и служителите на БНТ за безпристрастност и политическа неутралност".

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