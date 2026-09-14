"Тук не е Москва": Протестиращи окупираха БНТ заради свалянето на Георги Ангелов от ефир
Недоволните от кадровите решения на телевизията настояват промените в програмната схема да минават през обществено допитване
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Протестиращи се събраха пред сградата на Българската национална телевизия, защото са несъгласни със свалянето от ефир на единия водещ на предаването "История.BG" Георги Ангелов, което, според обновената програма, остава само с един титуляр.
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Протестът е организиран в социалната мрежа по инициатива на Илиян Василев, бивш посланик в Русия по времето на правителството на Иван Костов. Демонстрацията предшестваше нов епизод на предаването, което тази вечер вече води Андрей Захариев. Сред протестиращите бяха и учителят по история от НГДЕК Александър Стоянов, Арман Бабикян и Калин Янакиев.
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"Аз Георги Ангелов не го познавах. Запознахме се по телефона след като изразих възмущение. И тъй като днес след броени минути отново ще има издание на "История.BG", затова реших да поканя хората, които най-често са в кадър в "История.BG", да покажем заедно защо е важно българските граждани да бъдат запознати с нефризирана от силните на деня история.", коментира Илиян Василев, цитиран от БНТ.
Василев изтъкна, че предаването се излъчва от 12 години и изпълнява обществена функция, като представя различни теми от българската история и дава възможност на специалисти да изразяват своите позиции. Според него в учебниците не присъстват достатъчно теми от българската история, което създава възможност за политически и идеологически интерпретации.
Протестиращите, сред които бяха забелязани също бившият шеф на АЕЦ "Козлодуй" Георги Касчиев, настояват всички предстоящи промени в програмната схема на обществената телевизия да се случват след обществено допитване.
Анна Яковлева, дългогодишен продуцент на "История.БГ", заяви пред демонстрантите, че е "прекалено наранена" от случилото се с Георги Ангелов. По думите й той е изключително добър журналист и е доказал, че е такъв с това, че е водил три предавания на обществената телевизия едновременно. По думите й свалянето му от ефир не е свързано с качеството на работата му, цитира я БТА.
Сред ораторите на протестния митинг имаше и такива, които са били редовни гости на водещия. Според историка Александър Стоянов случващото се около отстраняването на Георги Ангелов е част от по-широк спор за представянето и интерпретацията на българската история
"Тук не е Москва" и викове "Позор" се чуваше по мегафона, а с падането на вечерта недоволните от кадровите решения на телевизията се доближиха още повече до входа на сградата, но пред тях имаше кордон от полицаи.
Настояването на протестиращите те да определят кой да води предаванията е, че БНТ не е държавна, а обществена телевизия и хората имат думата.
Темата е в медиите и социалните мрежи вече повече от седмица, след като 66-годишният Ангелов сам оповести във "Фейсбук", че е свален като водещ и редактор на предаването. Преводачът и дългогодишен телевизионен водещ беше защитен в политически изказвания от ПП и ДБ, които обвиниха управляващите в политически натиск и кадруване в БНТ.
От своя страна премиерът Румен Радев заяви, че ПБ не се меси по никакъв начин в решенията на БНТ.
"Няма никаква политическа намеса в работата на Българската национална телевизия, поне от страна на управляващите. Ако някой друг си позволява да се меси, това е за негова сметка. Всяко ново ръководство на БНТ има правото да реорганизира своите програми, както това се е правело досега.", категоричен беше министър-председателят.
С позиция по скандала излезе и обществената медия.
"Управителният съвет на БНТ категорично отхвърля всеки опит професионалното програмно решение да бъде превръщано в политически казус. Управителният съвет на БНТ уважава правото на всеки гражданин да изразява мнение за програмите на обществената телевизия.
Съществува обаче ясна граница между правото на мнение и критика и политическият натиск за промяна на конкретно програмно или кадрово решение на независима обществена медия. В позицията се допълва още, че принципът на независимостта на обществената медия е залегнал не само в българското медийно законодателство, но и в Европейския акт за свобода на медиите", посочиха от медията.
Стана ясно още, че миналата сряда БНТ е предложила на Ангелов е предложено да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на обществената телевизия.
БНТ беше защитена и от СБЖ.
"Тези дни обществената БНТ е под безпрецедентен политически натиск заради законно взето решение в съответната нейна дирекция за програмно обновяване в телевизията. В тези рамки е предприета кадрова промяна в едно от предаванията. Свалянето от екран на един от водещите породи остри реакции от партийни лидери плюс петиция, подписка и свикване на протест", заяви председателят на съюза Снежана Тодорова.
По думите ѝ "подобно демонстриране колко безценен е този водещ за дадени политически сили само показва, че те го имат за "свой", а това е в разрез с изискването на Етичния кодекс на работниците и служителите на БНТ за безпристрастност и политическа неутралност".