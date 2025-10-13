"Тук не е Москва" – ДСБ с билборд срещу руското посолство в София
Поводът са присвоени 11 000 кв. м. в санитарно-охранителната зона на язовир "Искър", ползвани от Руската федерация
Софийската организация на ПП "Демократи за силна България" постави символичен билборд с надпис "Вън от язовир Искър! Тук не е Москва" на кръстовището на бул. "Драган Цанков" и ул. "Никола Мирчев" - на метри от сградата на руското посолство в София.
Поводът е продължаващото бездействие на институциите по казуса с т.нар. "руски анклав" - присвоени 11 000 кв. м. в санитарно-охранителната зона на яз. "Искър", които се ползват от Руската федерация без правно основание и без документи за собственост в продължение на десетилетия, цитира ги БТА.
Петицията, стартирала през септември, вече е подкрепена от над 7000 граждани и продължава да събира подписи, обявиха още от ДСБ.
Инициативата настоява държавата да възстанови контрола върху обекта от национално значение - вододайната зона на град София и да предприеме действия за пълна прозрачност относно собствеността и достъпа до терена.