Софийската организация на ПП "Демократи за силна България" постави символичен билборд с надпис "Вън от язовир Искър! Тук не е Москва" на кръстовището на бул. "Драган Цанков" и ул. "Никола Мирчев" - на метри от сградата на руското посолство в София.

От ДБ готови със закон за изземването на морския комплекс "Камчия" от Москва
Виж още От ДБ готови със закон за изземването на морския комплекс "Камчия" от Москва

Поводът е продължаващото бездействие на институциите по казуса с т.нар. "руски анклав" - присвоени 11 000 кв. м. в санитарно-охранителната зона на яз. "Искър", които се ползват от Руската федерация без правно основание и без документи за собственост в продължение на десетилетия, цитира ги БТА.

Петицията, стартирала през септември, вече е подкрепена от над 7000 граждани и продължава да събира подписи, обявиха още от ДСБ.

Инициативата настоява държавата да възстанови контрола върху обекта от национално значение - вододайната зона на град София и да предприеме действия за пълна прозрачност относно собствеността и достъпа до терена.

ИЗБРАНО
Снимки на крал Чарлз Трети предизвикаха вълна от безпокойство във Великобритания Лайф
Снимки на крал Чарлз Трети предизвикаха вълна от безпокойство във Великобритания
33216
Карлос Насар: Федерацията няма никаква роля, получил съм нула лева Корнер
Карлос Насар: Федерацията няма никаква роля, получил съм нула лева
18333
Sensata Technologies ще участва в панаири за набиране на кадри в цяла България тази есен Бизнес
Sensata Technologies ще участва в панаири за набиране на кадри в цяла България тази есен
3345
Глобалното затопляне ще причини нова ледникова епоха IT
Глобалното затопляне ще причини нова ледникова епоха
1392
МЕЛБА: Дизайнът като двигател на добри решения и положителна промяна в обществото Impressio
МЕЛБА: Дизайнът като двигател на добри решения и положителна промяна в обществото
539
Искате да се преместите в Тоскана? Това живописно село плаща 23 000 долара на нови жители Trip
Искате да се преместите в Тоскана? Това живописно село плаща 23 000 долара на нови жители
1511
Обелването на киви може да е като детска игра Вкусотии
Обелването на киви може да е като детска игра
895
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на октомври? Zodiac
Кои зодиакални знаци ще хванат късмета за опашката до края на октомври?
1232
Есента продължава с по-хладно време, малко слънчеви часове, но и утринни мъгли Времето
Есента продължава с по-хладно време, малко слънчеви часове, но и утринни мъгли
929