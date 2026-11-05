Време е тази страница да бъде затворена, каза депутатът от "Възраждане" по повод намеренията на управляващите да закрият Комисията по досиетата

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От "Възраждане" разкритикуваха намерението на управляващите да представят бюджета за следващата година не в Министерския съвет и парламента, а в УНСС.

"Неуважение към парламента. Трябва първо да дойде в парламента. В крайна сметка сме парламентарна република и би било редно всичко да започва и да свършва през парламента. Нито сме президентска република, нито сме монархия, нито сме диктатура. Всичко трябва да се решава в парламента и тук да се коментира, и тук да се обсъжда", заяви пред медиите в кулоарите на парламента депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев.

Официалното представяне на проекта на Закона за държавния бюджет на България за 2027 г. ще бъде утре, 6 ноември, от 13:00 часа в Аула "Максима" на Университета за национално и световно стопанство, съобщиха официално от Министерството на финансите.

Цончо Ганев отговори и на въпроси, свързани с неофициалната информация, според която Министерството на финансите е обсъждало с Европейската комисия мярка, с която вноската за втора пенсия да бъде намалена наполовина (от 5% на 2,5% или 3%), като разликата се пренасочи директно към Националния осигурителен институт (НОИ).

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Тази хипотеза бе отхвърлена, посочи депутатът, като каза: "Имаше намерение, неофициално се коментираше това, което излезе като информация, че правителството ще направи. После беше заплашено правителството от протести, веднага с брифинг, чрез изявления на министър-председателя Румен Радев се отхвърли тази хипотеза, така че към днешна дата не е релевантно да коментираме."

Ганев обаче припомни, че от "Възраждане" от няколко години говорят, че е добре оттук - нататък всички вноски за обществено осигуряване да отиват в държавата. И обърна внимание, че сега "тези вноски, хем за задължителни, хем са доброволни, хем отиват в частни фондове".

Цончо Ганев изтъкна, че след повече от 20 години, откакто съществуват частните пенсионни фондове, където данъкоплатците са налели милиарди, в момента те дават допълнителна пенсия по 20 - 30 евро и добави, че това е "меко казано обидно".

Той коментира и намеренията на правителството да закрие Комисия по досиетата като самостоятелен орган, като прехвърли нейните функции към Държавна агенция "Архиви" (ДАА).

Време е тази страница да бъде затворена, каза депутатът от "Възраждане" и изтъкна, че за заплати на служителите на комисията и за консумативи всяка година са се отделяли около 5 млн. лева.

"Едни хора да усвояват 5 млн. лева под формата на заплати всяка година, за да ровят в досиета на хора, които най-вероятно вече са на преклонна възраст или пък една голяма част от тях са починали", каза Цончо Ганев.

"Кой е съгласен всяка година 5 милиона от бюджета да отиват за това някой да си чеше егото и да обяснява, че някой е бил от Държавна сигурност. Да, Държавна сигурност е имала един мракобесен отдел, но всички останали са били част от националната сигурност", повтори Цончо Ганев.

"Огромна част от хората, които имат досие, са били разузнавачи. Били са част от държавата. Време е да затворим тази страница", каза депутатът от "Възраждане".

Според него е обидно разузнавачите да се приравняват с доносниците.

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