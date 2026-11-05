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От "Възраждане" разкритикуваха намерението на управляващите да представят бюджета за следващата година не в Министерския съвет и парламента, а в УНСС.

Парламентът

"Неуважение към парламента. Трябва първо да дойде в парламента. В крайна сметка сме парламентарна република и би било редно всичко да започва и да свършва през парламента. Нито сме президентска република, нито сме монархия, нито сме диктатура. Всичко трябва да се решава в парламента и тук да се коментира, и тук да се обсъжда", заяви пред медиите в кулоарите на парламента депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев.

Официалното представяне на проекта на Закона за държавния бюджет на България за 2027 г. ще бъде утре, 6 ноември, от 13:00 часа в Аула "Максима" на Университета за национално и световно стопанство, съобщиха официално от Министерството на финансите.

Цончо Ганев отговори и на въпроси, свързани с неофициалната информация, според която Министерството на финансите е обсъждало с Европейската комисия мярка, с която вноската за втора пенсия да бъде намалена наполовина (от 5% на 2,5% или 3%), като разликата се пренасочи директно към Националния осигурителен институт (НОИ).

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Тази хипотеза бе отхвърлена, посочи депутатът, като каза: "Имаше намерение, неофициално се коментираше това, което излезе като информация, че правителството ще направи. После беше заплашено правителството от протести, веднага с брифинг, чрез изявления на министър-председателя Румен Радев се отхвърли тази хипотеза, така че към днешна дата не е релевантно да коментираме."

Ганев обаче припомни, че от "Възраждане" от няколко години говорят, че е добре оттук - нататък всички вноски за обществено осигуряване да отиват в държавата. И обърна внимание, че сега "тези вноски, хем за задължителни, хем са доброволни, хем отиват в частни фондове".

Цончо Ганев изтъкна, че след повече от 20 години, откакто съществуват частните пенсионни фондове, където данъкоплатците са налели милиарди, в момента те дават допълнителна пенсия по 20 - 30 евро и добави, че това е "меко казано обидно".

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Той коментира и намеренията на правителството да закрие Комисия по досиетата като самостоятелен орган, като прехвърли нейните функции към Държавна агенция "Архиви" (ДАА).

Време е тази страница да бъде затворена, каза депутатът от "Възраждане" и изтъкна, че за заплати на служителите на комисията и за консумативи всяка година са се отделяли около 5 млн. лева.

"Едни хора да усвояват 5 млн. лева под формата на заплати всяка година, за да ровят в досиета на хора, които най-вероятно вече са на преклонна възраст или пък една голяма част от тях са починали", каза Цончо Ганев.

"Кой е съгласен всяка година 5 милиона от бюджета да отиват за това някой да си чеше егото и да обяснява, че някой е бил от Държавна сигурност. Да, Държавна сигурност е имала един мракобесен отдел, но всички останали са били част от националната сигурност", повтори Цончо Ганев.

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"Огромна част от хората, които имат досие, са били разузнавачи. Били са част от държавата. Време е да затворим тази страница", каза депутатът от "Възраждане".

Според него е обидно разузнавачите да се приравняват с доносниците.

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