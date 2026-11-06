Според депутата от "Възраждане" от план-сметката на правителството става ясно, че "България е една фалирала държава"

1853 Снимка: БТА

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Категорично няма да подкрепим този бюджет - управляващите следват указанията на Брюксел, а народът обеднява, заяви депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев пред медии в парламента, коментирайки представения по-рано проект за държавен бюджет за 2027 г.

В началото на изложението си Цончо Ганев направи уговорката, че разчетите в бюджета може да се променят при "най-малкия намек за протести" или пък указание от Европейската комисия. Между първо и второ четене много неща може да претърпят промяна, прогнозира той.

"Този бюджет предлага по много от същото и по-точно от трайно обедняване на българския народ. Никаква борба с инфлацията, никаква борба с икономическите последици и абсолютно никаква борба с вдигането на цените. И ако това е едната страна на монетата, другата страна е още по-плашеща, а това са доходите на всеки един от гражданите, тъй като политиките за поощряване на бизнес средата, политиките, свързани с микробизнеса, с малкия и средния бизнес, са точно нула", критикува Цончо Ганев.

Според него "когато не подкрепяш семейния и малкия бизнес, когато не подкрепяш хората, които си осигуряват сами препитанието чрез търговията или някакво малко производство, няма как да разчиташ на стабилни доходи и на проспериращо общество".

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Депутатът изтъкна, че когато говорят за доходите на държавата и приходите към бюджета, управляващите рисуват оптимистична картина на страната. "От друга страна доходите на всеки един от нас по никакъв начин няма да се подобряват. Защото са единици хората в страната, които имат от началото на годината увеличение на заплатата - изключвам държавните служители", посочи той.

Цончо Ганев се спря и на нарастването на външния дълг.

"Когато вдигаш външния ни дълг само към днешна дата и свързано това, което предстои да се тегли за следващата година с нови почти шест и половина милиарда евро, нещата стават меко казано притеснителни", посочи той. Според него прогнозите в края на 2027 г. на правителството са общия дълг на държавата да стане 47 милиарда и 100 милиона и това показва, че "България е една фалирала държава".

"Дългът в края на другата година ще представлява 33% от брутният вътрешен продукт на държавата, което означава, че ние харчим много повече, отколкото можем да си позволим и икономическата ситуация в страната не се подобрява, а се влошава. Защото се оказва, че политиките, които прокарваше правителството на Росен Желязков, зад което седеше Делян Пеевски, Бойко Борисов, БСП и "Има такъв народ", по нищо не се различават от бюджета на Радев", продължи Цончо Ганев.

Депутатът от "Възраждане" похвали намеренията на кабинета пенсиите да бъдат повишени по швейцарското правило, но разкритикува вдигането на данъчните оценки на имотите. "Радев ще финишира мандата със 100% вдигане на този данък за всеки гражданин, който притежава имот", посочи той.

Цончо Ганев критикува правителството за това, че "ние сме се капсулирали" и гледаме само на Запад, не поглеждаме на Изток - не само към Русия, но и към Китай и другите държави от БРИКС.

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