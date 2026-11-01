ЦИК: Всички секции са отворени, проблеми с тока затрудниха гласуването на балотажа
Най-много промени в съставите на секционните избирателни комисии от сряда насам са направени в 24-ти район в София, където са сменени близо 60 членове
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Няма неотворени секции за гласуване в страната, съобщиха от ЦИК на първия брифинг на ЦИК в изборния ден.
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"Изборният да за президент и вицепрезидент започна в 7 часа и ще продължи до 20 часа. Ако има чакащи избиратели пред секциите може да бъде удължен до 21 часа", каза говорителят на ЦИК Стоянка Балова.
На отделни места са възникнали проблеми с електрозахранването. В началото на изборния ден цялата община Сливница е останала без ток, но аварията вече е отстранена. Прекъсвания има и в четири секции в Мало Конаре, област Пазарджик, две секции в Силистра и в село Добровница. В част от засегнатите секции се е наложило преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.
В селата Мост и Черешница, област Кърджали, също има проблеми с електрозахранването, но машините продължават да работят на батерии.
Най-много промени в съставите на секционните избирателни комисии от сряда насам са направени в 24-ти район в София, където са сменени близо 60 членове. Смени има и в Габрово, Ловеч, Враца, Плевен, Разград и Търговище, но те не са попречили на нормалното начало на изборния ден.
Към момента на първия брифинг в ЦИК не са постъпили жалби и сигнали за нарушения. Комисията е предприела допълнителни мерки за нормалното протичане на балотажа и е изпратила нови указания до общините и районните избирателни комисии след установени случаи на незавършен процес на машинно гласуване на първия тур. Като указанията на комисиите към избирателите са да не дърпат разписката и да не изваждат картата предварително, преди процесът по гласуване да е приключил.
Спокойно е започнало гласуването и в чужбина.
"Първи упражниха правото си на глас българите в Окланд, Нова Зеландия. Гласуването зад граница ще приключи в 5.00 часа българско време в понеделник, 2 ноември. Последни ще гласуват сънародниците ни в американските щати Калифорния и Невада. В избирателните списъци зад граница са включени 38 227 български граждани. Тези, които не са подали заявление за гласуване до 29 септември, могат да упражнят правото си на глас в най-близката секция по свой избор, като попълнят декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място", отчете говорителят на ЦИК.
От ЦИК напомнят, че при технически проблем с машините секционните комисии трябва да се свържат с центъра за поддръжка на "Сиела Норма". При невъзможност неизправността да бъде отстранена се прилага процедурата за преминаване към хартиено гласуване.
Окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент ще бъдат обявени от ЦИК в тридневен срок след изборния ден.
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