ЦИК: Всички избирателни секции са отворени, само в три се е преминало към хартиено гласуване
Няма жалби и сигнали за нарушения, стана ясно на първи брифинг на Централната избирателна комисия
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Всички избирателни секции в страната са започнали работа и към момента няма информация за неотворени секции. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова на първия брифинг на комисията в изборния ден.
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По думите ѝ са регистрирани единични случаи на неявили се членове на секционни избирателни комисии в няколко области, сред които Бургас, Видин, Враца, Велико Търново, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Русе, Смолян, София област, Стара Загора, Хасково и Шумен. Част от отсъствията са по здравословни причини, а необходимите промени в съставите на комисиите са направени.
Само в три секции в страната - в областите Ямбол, Хасково и Русе, се е наложило преминаване към гласуване с хартиени бюлетини. При възникване на технически проблеми с машините съдействие ще оказва специализираният център за поддръжка, осигурен от "Сиела Норма".
Към момента в ЦИК няма постъпили жалби и сигнали за нарушения, уточни Балова.
Спокойно протича и гласуването зад граница. Първи до урните са отишли българските граждани в Окланд, Нова Зеландия. Последни ще гласуват сънародниците ни в американските щати Калифорния и Невада. Изборният ден в чужбина ще приключи в 17:00 часа българско време на 26 октомври, понеделник.
Общо 613 избирателни секции са разкрити в 60 държави. Най-много са в Обединеното кралство - 82, следвани от Турция със 78, Германия със 70, Испания с 67 и САЩ с 44 секции.
Право на глас на днешните избори имат 6 590 000 български граждани, като 46 001 от тях могат да гласуват за първи път. Общият брой на секционните избирателни комисии е 12 683.
В 3068 секции в страната и чужбина е предвидено гласуване с хартиени бюлетини. За избирателите със зрителни увреждания са осигурени специални тактилни шаблони, които могат да се използват в секциите с хартиено гласуване. В секциите с машини хората, които не могат да гласуват самостоятелно поради здравословни затруднения, могат да се възползват от помощта на придружител при спазване на законовите изисквания. От ЦИК напомнят, че неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
От комисията отправиха и предупреждение за спазването на изборните правила.
"Забранява се под каквато и да било форма публичното огласяване на резултати от допитвания на общественото мнение преди края на изборния ден. Напомняме, че в изборния ден е забранена предизборната агитация", заяви Стоянка Балова.
Официалните резултати от президентските избори, както и имената на избраната президентска двойка или кандидатите, които ще участват в евентуален балотаж, се очаква да бъдат обявени от ЦИК до 48 часа след края на изборния ден.
Избирателите могат да използват и мобилното приложение "Избори 360°", чрез което да проверят в коя секция са включени в избирателните списъци.
НАЙ
Излязоха нови резултати от изборите
Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа
Публикуваха нова порция резултати
Обявиха последни резултати преди официалните
Изтекоха първи резултати от вота
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