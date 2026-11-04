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ЦИК ще връчи удостоверенията на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, че са избрани за президент и вицепрезидент на 11.11 от 11 часа, обяви говорителят на комисията Стоянка Балова.

Президентски избори 2026

"ЦИК обявява за избрана за президент на Република България Илияна Малинова Йотова и обявява за избран за вицепрезидент на Република България Кирил Александров Вълчев. Действителните гласове, които са събрали двойката, са 1 093 852 гласа, като избирателната активност на 1 ноември към 20 часа е 28,67%", съобщи Балова.

Решението ще бъде обнародвано тази седмица.

"В рамките на две последователни седмици, ЦИК успя да организира спокойни, бързи и честни избори", заяви говорителят.

Тя подчертаха, че много преди да изтече законовият срок, са обявили окончателните резултатите и имената на избраните президент и вицепрезидент.

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От ЦИК определят машинното гласуване "повече като успешно", като изтъкват проведената разяснителна кампания с демонстрации на гласуването с машини и мобилно приложение, което показва какво показват устройствата на екраните при всяка стъпка.

""Машинното гласуване протече повече от успешно. Избирателите в страната и чужбина имаха възможност да гласуват с 11902 машини, като от тях само 59 - 31 на първи тур и 28 на втори тур, преустановиха работа, което е около 0,2% от общия брой машини", посочи Балова.

Снимка: БТА

Тя изрази надежда, че от ЦИК са успели да убедят и най-възрастните избиратели, че машинното гласуване е бързо, лесно и удобно.

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