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Председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Георги Хорозов връчи удостоверенията на избраните за президент и вицепрезидент - Илияна Йотова и Кирил Вълчев на официална церемония в Мраморното фоайе на Народното събрание.

"С това се удостоверява изборният резултат", посочи Георги Хорозов, цитиран от БТА.

"За мен е радост връчването да стане в сградата на парламента, защото това е доказателство за добрите отношения между институциите", каза председателят на парламента Михаела Доцова по време на церемонията. "Станахме свидетели на един честен национален вот. Приемете моите поздрави за вашата изборна победа. Вие спечелихте доверието на българите, защитавайки българския национален интерес. Когато се работи в полза на държавата, българските граждани отдават своето доверие. Пожелавам ви от сърце успешен мандат с посока за защита на държавността и винаги в полза на българския държавен интерес и на българското общество", добави тя.

Снимка: БТА

Президентът Илияна Йотова изрази благодарността си към работата на ЦИК:"Имахте голямо предизвикателство, това беше вашият прощапулник. Вие трябваше да докажете и покажете, че изборният процес може да протича честно и прозрачно, резултатите да бъдат бързо преброени отново честно и прозрачно и да ги покажете пред българската общественост. Справихте се блестящо и професионално."

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Йотова подчерта, че в почти близо 30-годишната си политическа кариера никога не е била посочвана. "Заслужила съм гласовете на българите в различен тип избори. Зная стойността на всеки глас. Българският глас на избори награждава, но и наказва тогава, когато човек не изпълнява обещанията си. Знаем цената на тези гласовете, които получихме и на тези избори. Знаем как се заслужава доверие. Най-големият съдник на всеки, който е преминал през избори, е българският народ", каза новият-стар президент.

Снимка: БТА

"Имаме голяма отговорност към тези, които ще дойдат след нас и ще продължават да градят България. Как да постигнем това - когато днес ние от всички институции сме на ниво и с професионализъм и амбиция да изтрием всичко онова, което ни разделя, което очертава дълбоки разделителни линии, да изтрием грозните думи, омразата, самоцелната конфронтация. Твърде много време загубихме. Време и енергия, които могат да бъдат насочени в друга посока и това е развитието на страната. Да градим онази България, която всеки иска - справедлива, с еднакви правила и закони за всички, с връщането на държавността, с перспектива пред всеки български гражданин", заяви още в словото си Йотова.

Връчването на удостоверенията на избраните за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев беше планирано за 11 ноември, но бе отложено заради трагедията на магистрала "Тракия", при която в две верижни катастрофи загинаха 13 души.

Снимка: БТА

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