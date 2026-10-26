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Централната избирателна комисия публикува първи частични резултати на президентските избори - на базата на 7.37% обработени секционни протоколи в районните избирателни комисии.

Президентски избори 2026

Според междинни данни Илияна Йотова е с 35.504%, а Андрей Гюров - с 30.289%.

Костадин Костадинов получава 13.519%. На четвърто място е вотът "Не подкрепям никого" - 4.766%. Радостин Василев е с 4.115%, Ивелин Михайлов получава 4.006%, Иван Христанов - 2.398%.

Резултатите от 100% паралелно преброяване на социологическите агенции показаха следното: по данни на "Тренд" Йотова получава 36.5%, Гюров - 31%, по данни на "Мяра" Йотова е с 35%, а Гюров - с 31,9%, по данни на "Алфа Рисърч" Йотова има 34,6%, Гюров - с 32,7%.

Според "Маркет Линкс" Гюров е първи с 33,5%, а Йотова е с 32,7%.

Обрат при 100% паралелно преброяване на "Маркет Линкс": Гюров изпреварва Йотова
Виж още Обрат при 100% паралелно преброяване на "Маркет Линкс": Гюров изпреварва Йотова

 
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