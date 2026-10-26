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Чуйте статията:
Централната избирателна комисия публикува първи частични резултати на президентските избори - на базата на 7.37% обработени секционни протоколи в районните избирателни комисии.
Според междинни данни
е с 35.504%, а Илияна Йотова - с 30.289%. Андрей Гюров
получава 13.519%. На четвърто място е вотът "Не подкрепям никого" - 4.766%. Радостин Василев е с 4.115%, Ивелин Михайлов получава 4.006%, Иван Христанов - 2.398%. Костадин Костадинов
Резултатите от 100% паралелно преброяване на социологическите агенции показаха следното: по данни на
"Тренд" Йотова получава 36.5%, Гюров - 31%, по данни на "Мяра" Йотова е с 35%, а Гюров - с 31,9%, по данни на "Алфа Рисърч" Йотова има 34,6%, Гюров - с 32,7%.
Според
"Маркет Линкс" Гюров е първи с 33,5%, а Йотова е с 32,7%.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.