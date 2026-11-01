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Централната избирателна комисия публикува първите официални данни за страната от втория тур на президентския вот малко след 23 часа на 1 ноември.

Изнесените резултати са при 17.39% обработени секционни протоколи в районните избирателни комисии.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят 57.943% или 182 002 от гласовете на избирателите.

39.007% от упражнилите правото си на вот или 122 522 души пък са подкрепили кандидат-президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев.

Според данните на ЦИК, 3.050% или 9 581 от избирателите не са харесали нито един от двамата кандидати за държавен глава. Те са отбелязали квадратчето "Не подкрепям никого".

30.67 процента от протоколите от вота зад граница също са обработени. Там на този етап Андрей Гюров и Георги Кандев събират подкрепа от 54.137 процента или 12 137 гласа, а за Илияна Йотова и Кирил Вълчев тя е 43.472% или 9 746 гласа.

536 избиратели или 2.391 на сто от гласувалите в чужбина българи са отбелязали квадратчето "Не подкрепям никого".

От Централната избирателна комисия съобщиха, че към 16 ч. избирателната активност в страната и чужбина е 19,33% при гласували 1 282 848 избиратели. На първи тур избирателната активност към същия час е била с 3,5 процента по-ниска - 15,95%.

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