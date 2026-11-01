Опцията в бюлетината "Не подкрепям никого" са избрали 3.050% или 9 581 от избирателите

2528 Колаж: Стоян Гогов, Dir.bg

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Централната избирателна комисия публикува първите официални данни за страната от втория тур на президентския вот малко след 23 часа на 1 ноември.

Изнесените резултати са при 17.39% обработени секционни протоколи в районните избирателни комисии.

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят 57.943% или 182 002 от гласовете на избирателите.

39.007% от упражнилите правото си на вот или 122 522 души пък са подкрепили кандидат-президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев.

Според данните на ЦИК, 3.050% или 9 581 от избирателите не са харесали нито един от двамата кандидати за държавен глава. Те са отбелязали квадратчето "Не подкрепям никого".

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30.67 процента от протоколите от вота зад граница също са обработени. Там на този етап Андрей Гюров и Георги Кандев събират подкрепа от 54.137 процента или 12 137 гласа, а за Илияна Йотова и Кирил Вълчев тя е 43.472% или 9 746 гласа.

536 избиратели или 2.391 на сто от гласувалите в чужбина българи са отбелязали квадратчето "Не подкрепям никого".

От Централната избирателна комисия съобщиха, че към 16 ч. избирателната активност в страната и чужбина е 19,33% при гласували 1 282 848 избиратели. На първи тур избирателната активност към същия час е била с 3,5 процента по-ниска - 15,95%.

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