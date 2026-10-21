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Все пак печат върху разписките от машинното гласуване ще се слага. Това реши ЦИК като допълни приетите вече Методически указания за гласуване с устройства за вота, съобщи БНТ.

Президентски избори 2026

В първоначалния вариант не се предвиждаше член на СИК да сложи печат, както беше на последните няколко избора, а с това имаше и редица въпроси как да се отчитат разписките без поставен печат на гърба. Сега обаче с поправката тази стъпка се въвежда пак. На практика - след като избирателят гласува и машината разпечата разписката, избирателят я сгъва и подава на член на СИК за поставяне на печат.

"Избирателят проверява в контролната разписка данните за своя избор, сгъва разписката с текста навътре и я подава на член на СИК за поставяне на печат. След полагане на печат членът на СИК връща контролната разписка на избирателя, който задължително я пуска в кутията за разписките от машинното гласуване", указва сега ЦИК на секционните избирателни комисии.

Както вече е ясно хората с право на глас за президентските избори са 6 590 000 души. За първи път за този вот ще могат да гласуват 46 000 младежи, навършили 18 години.

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Секциите с машина в страната са 9373, а в по-големите с над 780 избиратели - ще има по две. 11 622 машини общо са предвидени за изборния ден. Секциите извън страната са 613, в 242 ще има машинно гласуване, а в 24 секции - по две машини.Предизборната кампания приключва в 24 часа на 23 октомври, следва и ден за размисъл. 48 часа след приключване на изборния ден ЦИК обявява резултатите от гласуването. В зависимост от тях се насрочва втори тур.

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