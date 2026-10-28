От "Да, България" ще обжалват решението с обвинението, че Комисията се превръща в "институционален щит на властта"

622 Снимка: БТА

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Централната избирателна комисия не установи административно нарушение на Изборния кодекс в изказването на премиера Румен Радев, което впоследствие беше разпространено и от правителствената пресслужба.

Решението бе взето след двучасова работна почивка, поради възникналото неразбирателство между членовете на ЦИК и възражения от страна на Алина Добрева и Вяра Тодева, бившата областна управителка на София при кабинета "Денков" и ексдепутат от ПП. Решението бе взето с осем гласа "за" и седем "против" по сигнала на Константин Вълков, съпредседател на Инициативния комитет зад Андрей Гюров и Георги Кандев.

В подадения сигнал се твърди, че от министър-председателя Румен Радев е извършено нарушение чрез изявление, направено след негово участие на Софийския икономически форум. Тогава той призова гражданите да пратят сглобката" в небитието и да изберат между войната и мира с гласа си на балотажа.

Според сигнала изявлението на Радев представлява предизборна агитация в нарушение на член 168 ал. 3 от Изборния кодекс, който гласи, че във връзка с предизборната кампания се забранява безплатното използване на публичен административен ресурс. Сигнали са подадени и за нарушение по член 183 от Кодекса. Подобни сигнали в ЦИК са подадени и от неправителствени организации, регистрирани като наблюдатели.

Мотивите за решението на ЦИК са, че изявлението е направено извън държавно или общинско учреждение, институция, държавно и общинско предприятие или търговско дружество с повече от 50 на 100 държавно и общинско участие в капитала, предаде БТА. Също така изявлението е направено на 26 октомври, преди започването на предизборната кампания и преди приемането от ЦИК на решението на 27 октомври, с което тя обяви резултатите от първия тур на изборите за президент и вицепрезидент.

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Относно сигналите за нарушение по чл. 183 от Изборен кодекс ЦИК прие, че изказването на премиера не представлява агитационен материал. Комисията също така изпрати на Сметната палата частта от сигналите, попадащи в нейната компетентност. Вяра Тодева възрази, че не самото изявление на министър-председателя представлява нарушение на Изборния кодекс, а разпространението на това изявление чрез комуникационните канали на Министерския съвет, в това число и на интернет страницата на правителството и тази в социалните мрежи.

Алина Добрева отбеляза, че ако изявлението за подкрепен определен кандидат не се вмества в определението за предизборна агитация понеже е направено след провеждането на изборите и преди насрочването на нов избор, то тогава влизаме в чл. 185, който казва, че се забранява поставянето на предизборни агитационни материали, каквото е прессъобщението. Добрева добави, че решението би установило една практика, която е изключително опасна за бъдещите решения на ЦИК, както и за бъдещото функциониране на ЦИК като институция. И двете призоваха за сваляне на видеото от официалната страница на МС.

В отговор на тези възражения Йордан Василев посочи, че ако има нарушение, не е ясно кой е извършил това нарушение, и че ако ЦИК постанови нарушение трябва да посочи и кой е виновният. Той допълни, че дебатът по време на заседанието на ЦИК е бил политизиран.

Иван Кърчев допълни, че следва да се прави разграничение между административни нарушения, които могат да бъдат установявани от ЦИК и такива, по които законодателят е забранил на ЦИК да се произнася, а е делегирал това правомощие на друг орган, в случая Сметната палата. Кърчев посочи, че колегите, които отправят призиви какво трябва да направи ЦИК по отношение на това да изисква или да не изисква съответни доказателства от Министерския съвет, по-скоро трябва да отправят призив към Сметната палата, тъй като те са административният орган, който е компетентен да направи производство по установяване на съответно административно нарушение.

От "Да, България" реагираха веднага и обявиха, че ще обжалват решението на ЦИК.

Мнозинството в ЦИК, формирано с гласовете на представители на "Прогресивна България" и "Възраждане", направи всичко възможно да не отговори на въпроса дали е допустимо официалният сайт и пресслужбата на Министерския съвет да разпространяват призив на министър-председателя Румен Радев за подкрепа на конкретен кандидат за президент, се посочва в прессъобщение на партията.

Според партията на Мирчев и Божанов ЦИК не е пожелала да се произнесе по същество. Според тях това е особено тревожно, защото става дума не за партийна страница, не за личен профил и не за предизборна трибуна. Става дума за официалните комуникационни канали на Министерския съвет, поддържани с публичен ресурс, посочват още от партията.

ЦИК не може да се превръща в институционален щит, който пази властта от проверка. Независимостта на комисията не е привилегия, която позволява да се избягват неудобни решения. Тя е задължение да се прилага законът еднакво към всички, пише още в прессъобщението.

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