11272 Колаж: Стоян Гогов, Dir.bg

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Централната избирателна комисия обяви резултатите при 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии към 15 часа на 26 октомври.

Според тях настоящият държавен глава Илияна Йотова печели първия тур от президентските избори с 34,759% или с преднина от 2,8 процента пред кандидата, подкрепен от ПП-ДБ Андрей Гюров, за когото са гласували 31,952% от избирателите.

Така двамата отиват на балотаж на 1 ноември.

В реални гласове за Илияна Йотова и Кирил Вълчев бюлетина са пуснали 528 929 души, а за Андрей Гюров и Георги Кандев - 486 214 души. Разликата между първите двата кандидати за президентски пост е 42715 гласа в полза на настоящия държавен глава.

Според Конституцията, за да бъде избран кандидат за президент на първи тур, той трябва да получи повече от половината действителни гласове и в гласуването да са участвали повече от половината избиратели. Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове.

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Според публикуваните резултати разпределението на гласовете за следващите кандидатпрезидентски двойки е следното:

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12,545% или 190 894 гласа

Радостин Василев и Красимир Манов - 4,608% или 70 118 гласа

Възможността "Не подкрепям никого" са избрали 4,426% от гласоподавателите или 67 353 души. Реално този вот се позиционира на пета позиция.

Шести са Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3,787% или 57 633 гласа.

Иван Христанов и Стоянка Черкезова получават 2,393% или 36 414 гласа.

Първият тур на президентските избори в неделя постави антирекорд със своята ниска активност. До урните отидоха малко над 1,5 милиона гласоподаватели, като активността се очертава около 22%. За сравнение, през 2016 г. на първия тур на президентския вот гласуваха близо 4 милиона души, а през 2021 г. - около 2,5 милиона.

Очаква се Централната избирателна комисия да обяви официално окончателните данни за избирателната активност в страната. Към момента от ЦИК са съобщили, че към 16 часа на 25 октомври тя е била 15.95 процента.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.