Двамата с вицепрезидента Кирил Вълчев са избрани с гласовете на 1 093 852 български граждани

271 Снимка: БТА

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Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за избрани, съответно за президент и вицепрезидент на Република България, след втория тур на изборите, проведен на 1 ноември 2026 г. Решението прочете председателят на комисията Георги Хорозов по време на заседание на комисията.

То беше прието единодушно с 15 гласа "за" и нито един "против" и ще бъде обнародвано в "Държавен вестник".

Хорозов обяви, че Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 1 093 852 действителни гласа, а Андрей Гюров и Георги Кандев - 750 251, предаде БТА.

Опцията "Не подкрепям никого" са предпочели 56 080 гласоподаватели.

При 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев печели изборите с 57,566% от гласовете, а тази на Андрей Гюров и Георги Кандев получава 39,483%.

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Избирателната активност на балотажа е била малко с над 5% по-висока от тази на първия тур. До урните са отишли 28,67% или близо 2 милиона избиратели до края на изборния ден, приключил в 20:00 часа в неделя, отчете ЦИК.

От общо 6 637 274 души с право на глас от правото си да гласуват са се възползвали 1 902 933 избиратели.

На първия тур избирателната активност към 20:00 часа беше 22,98%, което бе рекордно малко за всичките години от промените насам и откакто през 1990 започваме да провеждаме демократични избори.

Активността на втория тур е с 5,69 процентни пункта по-висока, с което, макар и отново ниска, поне не се вписа в негативни рекорди.

На балотажа победителите Йотова - Вълчев направиха пробив и в София, като "взеха" от опонентите Андрей Гюров и Георги Кандев и 25 МИР в столицата, както и Пловдив, които на първи тур бяха спечелени от тях.

Илияна Йотова е първата избрана жена за президент на България. Двамата с вицепрезидента Кирил Вълчев трябва да встъпят в длъжност на 22 януари 2027 г. Преди това държавният глава ще двърши мандата на Румен Радев и всъщност ще предаде щафетата на самата себе си.

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