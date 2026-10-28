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След като вчера обяви окончателните резултати по получени действителни гласове от всяка от кандидатпрезидентските двойки на първия тур на вота за държавен глава на 25 октомври, днес ЦИК публикува данни за избирателната активност.

Президентски избори 2026

Гласували са 1 525 034 души от 6 637 238 в избирателните списъци. Това прави 22.98% активност.

Най-много са гласували в столичния 23-и район - 37.52%, който е единственият с над 30 на сто. Останалите райони с над средната активност са другите два столични - 24-и (23.83%) и 25-и (27.34%) и Софийска област (23.95%), както и Пловдив (26.16%) и Варна (25,34%).

Най-малко гласове са подадени в Кърджали - 8.51%. Останалите райони с много под средната активност са Разград (14.11%), Търговище (15.51%), Сливен (15.58%) и Шумен (16.07%).

Общо в 14 области са гласували под 20 на сто от хората в списъците.

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Активността на 25 октомври отбеляза антирекорд.

За сравнение, през 2016 г. на първия тур на президентския вот гласуваха близо 4 милиона души, а през 2021 г. - около 2,5 милиона.

Обичайно избирателната активност на президентските избори е по-висока на първия тур, отколкото на балотажа. Досега има едно голямо изключение от тази тенденция - през 2001 г., когато вторият тур между Георги Първанов и Петър Стоянов привлича повече гласоподаватели след изненадващия резултат на първия тур.

Единственият вот с по-ниско участие е референдумът за АЕЦ "Белене", когато до урните отиват под 1,5 милиона българи, но той не е политически. Без него, първият тур на президентските избори от тази година е с най-ниската активност при изборите за Народно събрание, президент и Европейски парламент в съвременната история на страната.

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