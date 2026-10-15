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ЦИК генерира публично днес хеш кода на машините за гласуване за президентските избори.

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Снимка: БТА

Това стана в осигурена от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация контролирана среда.

Снимка: БТА

След това председателят на ЦИК Георги Хорозов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев направиха презентация пред журналисти с изборна машина, която разпечата разписка, съдържаща генерирания преди това хеш код.

Снимка: БТА

Генерираната контролна сума (т. нар. хеш код) ще бъде на всяка контролна разписка, която устройствата разпечатват. Хеш кодът, ще бъде публикуван на интернет страниците на ЦИК и на министерството. Кодът ще бъде поставен пред всяка секционна избирателна комисия в изборния ден, за да може всеки избирател да го сравни със съдържащите се на контролните разписки цифри.

Снимка: БТА

"Успешно приключи техническата процедура. Резултатът от процедурата, т. нар. хеш код, представлява уникален цифров отпечатък. Той ще бъде изписван върху контролните разписки, отпечатвани от машините", обясни министър Василев, цитиран от БТА.

Снимка: БТА

"В днешния ден се приложи стриктно Изборният кодекс - увери Георги Хорозов - Извърши се едно законосъобразно доверено изграждане на софтуера и генериране на хеш код. Всичко стана и в предвидените в закона срокове. И най-накрая при условията на пълна публичност и прозрачност".

Снимка: БТА

Той съобщи, че почти всички машини вече са преминали първоначалната профилактика и ремонт. Следващата стъпка е свързана с генерирания днес хеш код и щом министър Василев предостави доклад на ЦИК, ще се премине към инсталирането на машините и последващата им верификация.

Снимка: БТА

Днес до изходния код ще бъде даден достъп за преглед от регистрирали се представители на партии и инициативни комитети.

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Според последните промени в Изборния кодекс с машини ще се гласува във всички секции с над 300 души по списък. Броят на тези секции в страната е 9311, като в около 2000 от тях ще има две машини. Извън страната има 242 секции, в които ще се гласува с машини, като в 38 от тях ще има по две.

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