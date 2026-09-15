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6 645 746 са избирателите според предварителните списъци, машините за гласуване ще бъдат ремонтирани за 10 млн. евро, стана ясно на редовния брифинг на ЦИК. Това означава, че почти със сигурност ще има втори тур на президентските избори, тъй като, за да бъде избран някой от претендентите на първи тур, той трябва да е подкрепен от повече от половината гласували, но до урните трябва да са отишли повече от половината от имащите право на глас - или над 3,3 млн. избиратели. На 14 ноември 2021 г., когато бяха предишните президентски избори, проведени заедно с предсрочни парламентарни, в тях участват близо 2,7 милиона гласоподаватели.

Президентски избори 2026

Към 12:00 ч. днес са потвърдени над 6700 заявления от избиратели извън страната, съобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова, цитирана от БТА.

"В момента има заседание на ЦИК по обществена поръчка за ремонт на машините. Има една фирма, която е подала заявление и ще се проведат преговори за условията. Надяваме се, че другата седмица ще имаме подписан договор, като заложената сума е около 10 млн. евро", каза Цветкова и добави, че до 15 октомври ЦИК трябва да получи готови машини, които да предаде на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за сертифициране.

Цветкова обясни, че ще се ремонтират дисплеите, принтерите, както и части от машината, като капаци и колелца. Има около 2000 машини, които изцяло не работят, посочи тя.

Относно отпечатването на книжата от печатницата на БНБ Цветкова каза, че това възлиза на около 2 млн. евро.

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Организацията на изборите продължава по план и в съответствие със заложените срокове в хронограмата на изборите, обяви Стоянка Балова-Цветкова.

Вчера изтече крайният срок за регистриране на инициативни комитети за участие в изборите за президент на 25 октомври. Общо осем партии и 24 инициативни комитета са регистрирани, като имаше две партии със заличени регистрации и три инициативни комитета, които получиха отказ за регистрация заради констатирани несъответствия, посочи говорителят на ЦИК.

Регистрираните партии и инициативни комитети имат възможност да регистрират своите кандидатски листи до 22 септември. Към момента има регистрирани четири кандидатски листи, добави Цветкова. Тя отбеляза, че има и две организации, които са регистрирани за наблюдатели на изборите - една международна и една българска.

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