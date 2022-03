Третият кръг руско-украински преговори в Беларус приключи, заяви руското посолство в Беларус, предаде Франс прес.

На преговорите не бе отбелязан кой знае какъв напредък във връзка с хуманитарните коридори, заяви представител на украинската делегация.

Поредната среща не е "подобрила значително" отношенията, според делегацията на Украйна, а е довела само до "малки положителни промени" по отношение на коридорите.

Руското посолство в Беларус пък съобщи, че преговорите между Украйна и Русия са приключили след близо три часа.

Това потвърди и съветникът на украинския президент и представител на Киев на преговорите Михайло Подоляк в "Туитър". "Продължават разговорите по набора от политически решения на конфликта, както и за постигането на примирие и гаранциите за сигурност", допълва Подоляк. Той уточни, че не е постигнато споразумение, което значително да подобри ситуацията. От своя страна ръководителят на руската делегация Владимир Медински каза, че е твърде рано да се говори за нещо положително след третия кръг от преговорите, предаде Ройтерс.

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors... Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI